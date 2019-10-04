Дмитрий Куликов открыл счет очкам в НХЛ в первой же игре сезона (ФОТО, ВИДЕО)

Наш земляк проводит уже 11-й сезон в Национальной хоккейной лиге.

Единственный липчанин, выступающий в сильнейшей хоккейной лиге мира, открыл счет своим очкам в первом же матче сезона.

Во второй игровой день регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» Куликова в гостях уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» - 4:6. В середине второго периода липчанин начал комбинацию, которую завершил точным броском капитан «Джетс» Блэйк Уиллер, сравнявший счет – 3:3.







Дмитрий (№7) поздравляет капитана с голом с передачи липчанина.



На 3-й минуте третьего периода «Виннипег» единственный раз за матч вышел вперед, реализовав большинство – 4:3, однако затем пропустил подряд три шайбы. Один из голов в составе значительно укрепившего летом состав «Рейнжерс» забил российский форвард Артемий Панарин.







Артемий Панарин (№10)

Куликов провел на площадке 18 минут и 41 секунду (в том числе 1:41 – в меньшинстве) – это один из лучших показателей в команде, второй среди защитников «Джетс». На счету липчанина два силовых приема.







Минувшей ночью праздник был на стороне "рейнджеров"



Дмитрий – оборонительный защитник, он редко балует результативностью. К примеру, в 63-х играх прошлого сезона он набрал всего 6 (0+6) очков. Этот сезон у Куликова уже 11-й (!) в НХЛ, но в стартовой игре он набирает очки впервые.

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