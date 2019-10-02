ПозиTиV

25 минут назад

Какие изменения вы заметили со времени назначения нового губернатора?

9 319
#Говорит Липецк #Игорь Артамонов #глава администрации Липецкой области
Какие изменения вы заметили со времени назначения нового губернатора?
Год назад, 2 октября 2018 года, врио главы администрации Липецкой области был назначен Игорь Артамонов. Мы спросили липчан, какие перемены в городе и области они заметили за прошедшие 12 месяцев. Большинство горожан отметили, что в Липецке и районах решается одна из самых традиционных российских проблем - дороги. Изменились и общественные территории. Есть и те, кто считает, что никаких изменений не произошло.

9 319
#Говорит Липецк #Игорь Артамонов #глава администрации Липецкой области

Комментарии (9)

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Маруся

1 минуту назад
Думаешь, к нам Артамонов на 20 лет загремел? Сейчас за убийство и то меньше дают
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Все

2 минуты назад
Улицы разворотили, начали класть плитку ,бордюры и не закончили !, Сильно выросли цены в магазинах !, Возросли платежки ЖКХ (необоснованно ), Вера в будущее совершенно иссякла !, Я бы с удовольствем по воевал ,скорей бы гражданская война !.
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Дык +

2 минуты назад
липчанин, погоди, он в течение пары месяцев всплывет почти там же!
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для Маруси

5 минут назад
Это был первый и последний раз. все выборы прошли. Жди теперь еще лет 20 ...
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Прибытков А.Н.

9 минут назад
Людям головы засрали, а воровство усилилось!!! Такова Путинская власть,нет- это не власть, это- захват власти!!!
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11111

10 минут назад
Дороги делают,но как всегда через одно место
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Ryder B2

12 минут назад
Стал меньше зарабатывать, всего лишь 70 тыс рублей в месяц! А год назад - 120.
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Маруся

14 минут назад
У нас зимой впервые за 20 лет почистили двор от снега.
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липчанин

17 минут назад
Убран мощный тормоз развития образования и спорта в области - Ю.Таран. Ещё бы городу помочь избавиться от Е Павлова.
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