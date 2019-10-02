ПозиTиV
25 минут назад
Какие изменения вы заметили со времени назначения нового губернатора?
Год назад, 2 октября 2018 года, врио главы администрации Липецкой области был назначен Игорь Артамонов. Мы спросили липчан, какие перемены в городе и области они заметили за прошедшие 12 месяцев. Большинство горожан отметили, что в Липецке и районах решается одна из самых традиционных российских проблем - дороги. Изменились и общественные территории. Есть и те, кто считает, что никаких изменений не произошло.
Маруся
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липчанин