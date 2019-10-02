Общество

9 минут назад

Арбитражный суд Липецкой области признал ООО «СУ-10 треста «Липецкстрой» банкротом

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Арбитражный суд Липецкой области признал ООО «СУ-10 треста «Липецкстрой» банкротом
С иском о признании общества «Строительное  управление – 10 треста «Липецкстрой»  несостоятельным в суд обратилась публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства».

Как сообщает пресс-служба Арбитражного суда, рассмотрев материалы дела суд решил признать ООО «СУ-10 треста «Липецкстрой» банкротом и открыть процедуру банкротства – конкурсное производство сроком на год.  Конкурсным управляющим утвержден Сергей Фурсов - членом Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих». 

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 29 сентября 2020 года. 

«СУ-10 треста «Липецкстрой» - одна из компаний, которые строили жилой дом на улице 50 лет НЛМК. Самый известный долгострой Липецка начался более 12 лет назад. В процессе возведения дома приняли участие несколько компаний - «Граунд», «Борсалино» и «СУ-10 треста «Липецкстрой». В 2015 году против руководителей бизнес-структур были возбуждены уголовные дела по мошенничеству, превышении должностных полномочий, выразившихся в многократной перепродаже одного и того же жилого фонда. Этим летом в Октябрьском районном суде Липецка началось слушание дела по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере директора ООО «СУ-10 треста «Липецкстрой» Андрея Шевелева.
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