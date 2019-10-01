В Липецке выставили на торги поликлинику и лечебный корпус

А также привязанные к ним столовую и пищеблок.

Управление имущественных и земельных отношений объявило серию торгов на право аренды принадлежащих региону строений. В перечень лотов попали здания поликлиники, столовой, лечебного корпуса, пищеблок и хозяйственная постройка. Организаторы торгов намерены найти арендаторов для них на ближайшие пять лет. Аукционы на право аренды планируют провести 29 октября.



Поликлиника и столовая расположены на улице Алмазной, 6. Общая площадь двух зданий превышает 1 500 квадратных метров. Они раньше работали под началом завода «Железобетон», там были здравпункт и столовая. Сейчас ни сама организация, ни ее «дочки» не работают. Оба здания были построены еще в 1955 году, их техническое состояние оценивается как неудовлетворительное. Стартовая цена аренды обоих зданий установлена в 1,35 млн рублей. Арендатор имеет право вести там только профильную для зданий работу — то есть поликлиника останется учреждением здравоохранения, а столовая — предприятием общественного питания.



Аналогичная ситуация с использованием трёх строений на улице Писарева, что в поселке Дачный. Там на торги выставили здание лечебного корпуса, пищеблок и хозпостройку общей площадью в 1,4 тысячи квадратных метров. До оптимизации здравоохранения зданиями пользовалась городская больница №2. Большая часть помещений находится в хорошем состоянии, несмотря на то, что часть их них была построена в 1950-1960 годы. Стартовая цена права аренды на 5 лет определена почти в 2 млн рублей.



- Арендатор сможет использовать помещения только по их целевому назначению. Здания столовой и поликлиники завода «Железобетон» стали областной собственностью еще в 1990-е годы, во время приватизации. Эти здания законсервированы, они не в самом хорошем состоянии. Куда более в лучшем состоянии помещения на Писарева, где раньше работало отделение больницы. Там сравнительно свежий ремонт. Надеемся, что удастся найти арендаторов на лоты, - говорят в отделе по работе с областной собственностью управления имущественных и земельных отношений Липецкой области. - Если арендаторы не выкажут интереса к помещениям и работе там по их профильным направлениям, то здания в ближайшее время продадут с торгов. И тогда собственник помещений сможет развернуть там любую деятельность и даже снести строения.