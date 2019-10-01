Общество

сегодня, 16:08

В Липецке выставили на торги поликлинику и лечебный корпус

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#торги #аукцион
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В Липецке выставили на торги поликлинику и лечебный корпус

А также привязанные к ним столовую и пищеблок.

Управление имущественных и земельных отношений объявило серию торгов на право аренды принадлежащих региону строений. В перечень лотов попали здания поликлиники, столовой, лечебного корпуса, пищеблок и хозяйственная постройка. Организаторы торгов намерены найти арендаторов для них на ближайшие пять лет. Аукционы на право аренды планируют провести 29 октября.

Поликлиника и столовая расположены на улице Алмазной, 6. Общая площадь двух зданий превышает 1 500 квадратных метров. Они раньше работали под началом завода «Железобетон», там были здравпункт и столовая. Сейчас ни сама организация, ни ее «дочки» не работают. Оба здания были построены еще в 1955 году, их техническое состояние оценивается как неудовлетворительное. Стартовая цена аренды обоих зданий установлена в 1,35 млн рублей. Арендатор имеет право вести там только профильную для зданий работу — то есть поликлиника останется учреждением здравоохранения, а столовая — предприятием общественного питания.

Аналогичная ситуация с использованием трёх строений на улице Писарева, что в поселке Дачный. Там на торги выставили здание лечебного корпуса, пищеблок и хозпостройку общей площадью в 1,4 тысячи квадратных метров. До оптимизации здравоохранения зданиями пользовалась городская больница №2. Большая часть помещений находится в хорошем состоянии, несмотря на то, что часть их них была построена в 1950-1960 годы. Стартовая цена права аренды на 5 лет определена почти в 2 млн рублей.

- Арендатор сможет использовать помещения только по их целевому назначению. Здания столовой и поликлиники завода «Железобетон» стали областной собственностью еще в 1990-е годы, во время приватизации. Эти здания законсервированы, они не в самом хорошем состоянии. Куда более в лучшем состоянии помещения на Писарева, где раньше работало отделение больницы. Там сравнительно свежий ремонт. Надеемся, что удастся найти арендаторов на лоты, - говорят в отделе по работе с областной собственностью управления имущественных и земельных отношений Липецкой области. - Если арендаторы не выкажут интереса к помещениям и работе там по их профильным направлениям, то здания в ближайшее время продадут с торгов. И тогда собственник помещений сможет развернуть там любую деятельность и даже снести строения.
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#торги #аукцион
2

Комментарии (6)

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Викторм

3 минуты назад
Какая-то подозрительная инициатива...
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Ну и кому нужны

21 минуту назад
Поликлиника и столовка на Алмазной?Это в р-не конечной 5-ки трамвая,КПП 39 НЛМК.Там ещё недавно,недалеко Белаз задок снес легковушке,оставленной идиотом впритык к проезжей части на повороте.Удивляют придурки,которые свои ведра бросают прямо на дороге,возле забора и бетонных блоков платной стоянки.Дорога узковата,а там постоянно фуры,камазы,Белазы гоняют на НЛМК. Бывает, с трудом разьезжаются,а тут ещё эти педики
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Едим Россию

27 минут назад
Цена завышена специально, что бы лот потом с молотка пустить и откат получить.
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Абзац

31 минуту назад
В Липецкой области можно выставить на торги всю медицину. Полный и тотальный развал! Всё, что было создано за годы советской власти пришло в упадок, а ничего нового не построили.
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Я

45 минут назад
Цены загнули за хлам жулики
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Чарльз Дарвин

сегодня, 16:20
Сценами не погорячились? Там же в ремонт вбухать придется адовые деньги. Отдали бы просто так года на три, с условием ремонта
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