Две иномарки горели в Липецке

Машины горели ночью на Опытной станции.

Сегодня около двух часов ночи в Липецке рядом с многоквартирным домом №16 по улице Агрономической загорелись два автомобиля – «Ниссан Максима» и «Хонда».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, огонь повредил сгораемые узлы и агрегаты машин, а также частично моторные отсеки. Пламя тушили отделения 7-й и 9-й пожарных частей.



























