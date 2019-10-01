сегодня, 09:38
Две иномарки горели в Липецке
Машины горели ночью на Опытной станции.
Сегодня около двух часов ночи в Липецке рядом с многоквартирным домом №16 по улице Агрономической загорелись два автомобиля – «Ниссан Максима» и «Хонда».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, огонь повредил сгораемые узлы и агрегаты машин, а также частично моторные отсеки. Пламя тушили отделения 7-й и 9-й пожарных частей.
По фото
123
КИРГИЗ
Липчанин
В Сингапуре такого нет?
Тузов
Чистый город