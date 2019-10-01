Происшествия

сегодня, 09:38

Две иномарки горели в Липецке

7 2041
#пожар #МЧС #машины
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Две иномарки горели в Липецке

Машины горели ночью на Опытной станции.

Сегодня около двух часов ночи в Липецке рядом с многоквартирным домом №16 по улице Агрономической загорелись два автомобиля – «Ниссан Максима» и «Хонда».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, огонь повредил сгораемые узлы и агрегаты машин, а также частично моторные отсеки. Пламя тушили отделения 7-й и 9-й пожарных частей.








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7 2041
#пожар #МЧС #машины
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Комментарии (7)

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По фото

19 минут назад
видно ,машины стояли на газоне ,вне асфальта .
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123

25 минут назад
твари
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КИРГИЗ

28 минут назад
Чистый город, я живу в 16 доме,машины были припаркованы на площадке,и ни о каких газонов речи не идет.Странно,что возгорание произошло не в районе основных узлов и агрегатов в районе двигателя.Знаю хозяина Хонды,нормальный адекватный человек.Очередной пироман этим занялся?
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Липчанин

30 минут назад
Вопрос на засыпку! Почему-то горят только иномарки?
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В Сингапуре такого нет?

44 минуты назад
Тузов,
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Тузов

51 минуту назад
Чего ждет полиция? Завтра на Соборной загорится?
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Чистый город

57 минут назад
Это работа ликвидатора по уборке с газонов . Новые веянья власти.
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