Липчане продолжают жаловаться на брошенные во дворах машины (ФОТО)

Устав искать борцов в этим злом, липчане обращаются в редакцию.

В нашу редакцию периодически приходят письма читателей с жалобами на автомобили, оставленные во дворах.

Нередко журналистов просят найти владельцев авто и даже… убрать машины из дворов. Видимо, проблема стоит остро, а многие липчане даже не знают, куда обращаться в таких случаях. На самом деле выявлением бесхозных транспортных средств занимаются управления округами – они должны проводить рейды, выявлять автохлам, искать владельцев, а в случае если таковые не обнаружились, сдавать машины в металлолом. Но практика показывает, что иные «брошенки» портят пейзаж во дворах на протяжении многих лет.

На фото вверху машина возле дома №14 на проезде Строителей.





А вот и еще одна по тому же адресу. Как утверждает автор снимка, автомобили стоят без хозяев уже около трех лет.





9-й микрорайон, возле дома №8. К машине уже несколько лет никто не подходит.





А это улица Водопьянова. Местные жители рассказали GOROD48, что весной машину подожгли, полиция проводила проверку. С тех пор к авто, которое вряд ли будут восстанавливать, никто не подходит уже 5 месяцев. Соседи боятся, что этот обгорелый кузов станет достопримечательностью двора на долгие годы.