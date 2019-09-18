Общество

сегодня, 13:22

Липчане продолжают жаловаться на брошенные во дворах машины (ФОТО)

11 801
#Автохамы #автохлам #брошенные машины
Липчане продолжают жаловаться на брошенные во дворах машины (ФОТО)

Устав искать борцов в этим злом, липчане обращаются в редакцию.

В нашу редакцию периодически приходят письма читателей с жалобами на автомобили, оставленные во дворах.

Нередко журналистов просят найти владельцев авто и даже… убрать машины из дворов. Видимо, проблема стоит остро, а многие липчане даже не знают, куда обращаться в таких случаях. На самом деле выявлением бесхозных транспортных средств занимаются управления округами – они должны проводить рейды, выявлять автохлам, искать владельцев, а в случае если таковые не обнаружились, сдавать машины в металлолом. Но практика показывает, что иные «брошенки» портят пейзаж во дворах на протяжении многих лет.

На фото вверху машина возле дома №14 на проезде Строителей.

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А вот и еще одна по тому же адресу. Как утверждает автор снимка, автомобили стоят без хозяев уже около трех лет.

( мкрн, 8 брошенка.jpeg

9-й микрорайон, возле дома №8. К машине уже несколько лет никто не подходит.

IMG_20190825_134153.jpg

А это улица Водопьянова. Местные жители рассказали GOROD48, что весной машину подожгли, полиция проводила проверку. С тех пор к авто, которое вряд ли будут восстанавливать, никто не подходит уже 5 месяцев. Соседи боятся, что этот обгорелый кузов станет достопримечательностью двора на долгие годы.

11 801
#Автохамы #автохлам #брошенные машины

Комментарии (11)

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пироманы

9 минут назад
игп -бандеровец, проперженный в японии ржавый гавнопаджерик единофашистского выродка наша новая цель!
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007

19 минут назад
Гость это ты к чяму сука
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гость

22 минуты назад
Местный, Управление Левобережным округом администрации города Липецка Управление Правобережным округом администрации города Липецка Управление Советским округом администрации города Липецка Управление Октябрьским округом администрации города Липецка
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игп -бандеровец

30 минут назад
Такая ржавая Ваза - это моя цель в жизни
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Вообще-то

31 минуту назад
В любом дворе есть много автомобилей, стоящие на одном и том же месте несколько лет как.
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007

52 минуты назад
Не трож суки это мой металл я тут главный
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Миротворец

сегодня, 13:39
Хм ... ) даже по печени пробивали , По)( ер ... тут надо с другой стороны Сзади
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хм

сегодня, 13:35
А по номерам "пробить" владельцев в ГИБДД не пытались?
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Перри Мейсон

сегодня, 13:32
Местный, напишите Путину, и в "Пусть говорят")))
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Местный

сегодня, 13:31
Бунина, 5 ауди 77 регион стоит уже год! куда надо сообщить?
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