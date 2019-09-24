В Липецке подешевели новостройки

Стоимость квартир упала, но всего на 0,1%.

Специалисты «Domofond» проанализировали динамику цен на квартиры в новостройках в 63 крупных городах России. В течение лета стоимость квартир в новостройках поднялась в 53 из 63 городов. Снизилась стоимость только в девяти городах, в их числе — Липецк.



Цена на новостройки в Липецке, по данным авторов обзора, за лето упала на 0,1%, с 43 168 рублей до 43 137 рублей за квадратный метр. Среди городов Центрального Черноземья, помимо Липецка, стоимость новых квартир снизилась в Белгороде — на 0,9%, до 60 118 рублей за квадратный метр жилья. В Воронеже цена «квадрата» выросла на 1,4% до 50 027 рублей, в Курске — аналогичное повышение, но до 46 082 рублей, в Тамбовские новостройки прибавили 0,6% (43 128 рублей).



За лето значительнее всего выросли цены на новостройки в Иркутске — на 6,6%, Балашихе — на 6,4% и Новосибирске — на 6,3%.