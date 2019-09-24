Общество

27 минут назад

В Липецке подешевели новостройки

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#недвижимость #стоимость #квартира #жилье #новостройки
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В Липецке подешевели новостройки

Стоимость квартир упала, но всего на 0,1%.

Специалисты «Domofond» проанализировали динамику цен на квартиры в новостройках в 63 крупных городах России. В течение лета стоимость квартир в новостройках поднялась в 53 из 63 городов. Снизилась стоимость только в девяти городах, в их числе — Липецк.

Цена на новостройки в Липецке, по данным авторов обзора, за лето упала на 0,1%, с 43 168 рублей до 43 137 рублей за квадратный метр.  Среди городов Центрального Черноземья, помимо Липецка, стоимость новых квартир снизилась в Белгороде — на 0,9%, до 60 118 рублей за квадратный метр жилья. В Воронеже цена «квадрата» выросла на 1,4% до 50 027 рублей, в Курске — аналогичное повышение, но до 46 082 рублей, в Тамбовские новостройки прибавили 0,6% (43 128 рублей).

За лето значительнее всего выросли цены на новостройки в Иркутске — на 6,6%, Балашихе — на 6,4% и Новосибирске — на 6,3%.
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#недвижимость #стоимость #квартира #жилье #новостройки
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Комментарии (6)

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Сталинка

3 минуты назад
Кто знает срок службы этого наводила они уже все в трещинах. Вот и дешевеет дерьмо!
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правда

8 минут назад
Ну да на 2 десятка спичек !!!!!!!Ой как дешево!
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Просто у нас в Липецке

9 минут назад
Столько с дури понастроили. Как в Москве. Кто у нас стройкой то руководил. Башка. Вот и понастроили от большого ума. Сколько населения нет.
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Спасибо партии власти Единая Россия

11 минут назад
И особенно АРТамонову с его приходом всё дешевеет , пенсии растут , зарплаты растут , современные рабочие места появляются да при том с белой достойной зарплатой , парки и скверы обновляются , тротуары и плитка обновляются , дороги ремонтируются , ЖКХ цены упали в разы , продукты в Липецке все экологически чистые и дешёвые , старые квартиры и дома качественно ремонтируются , ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ , огромнейшее спасибо Путину В.В. что благодаря его умению и прозорливости он Нам холопам и бездарям подобрал такого умного , честного губернатора , Дай Боже Вам Владимир Владимирович здоровья и долгих лет жизни во славу России и её дурного доверчивого народа.
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данковчанин

14 минут назад
Чем южнее тем дороже.
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100

21 минуту назад
Налетай подешевело.....Хахахахахахахх.....
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