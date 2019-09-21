Липецкие волейболистки дали бой клубу суперлиги

Девчата сделали все, что могли, но класс есть класс.

Волейболистки Липецка сегодня продолжили выступление в Кубке России и встретились в Калининграде с хозяйками площадки местным «Локомотивом». Чуда не произошло: представители суперлиги одержали победу со счетом – 3:0.

«Локомотив» - типичный пример, как клуб можно создать волевым решением. Команда появилась лишь весной прошлого года при содействии губернатора Калининградской области Антона Алиханова и сразу, не тратя времени на низшие лиги, была включена в сильнейший дивизион России. В прошлом дебютном году «Локо» с ходу завоевал «серебряные» метали чемпионата страны. Да и в розыгрыше Кубка пока идет без потерь.

Но вопреки ожиданиям хозяйки «разметали» липчанок только в первой партии, когда с ходу захватили лидерство и довели сет до победы – 25:17.

Во втором отрезке «Липецк» неожиданно вырвался вперед – 13:11, 15:11, 17:12. На финишную прямую партии наши девчата вышли с пятиочковым запасом – 20:15. Но класс соперниц не замедлил сказаться: вскоре счет сравнялся 22:22. Липчанки еще раз вышли вперед 23:22, но затем вновь равенство – 24:24, а на «тянучке» победу одержали старшие по рангу – 26:24.

Удалось липчанкам немного вести в счете и в третьей партии, но все-таки она закончилась уверенной победой хозяек – 25620.

За сегодняшнее поражение нашей команде не должно быть стыдно – девчата сделали все, что было в их силах. Завтра в заключительном матче подопечные Андрея Смирнова сыграют с другим представителем суперлиги краснодарским «Динамо». Учитывая сегодняшний уровень игры, почему бы напоследок липчанкам не хлопнуть дверью?