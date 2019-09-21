В Липецке заканчиваются приготовления к «Кроссу нации»

На улице Ленина в Липецке завершаются последние приготовления к Всероссийскому дню бега «Кроссу нации» - забеги начнутся в 12.00.



На улицу Ленина пришли уже около 3000 человек. Заметная часть из них воспитанники липецких спортивных школ. И они и остальные участники кросса ждут начала забегов под дождем с градом.



Для удобства любителей здорового образа жизни в этом году была открыта электронная регистрация спортсменов, но ею воспользовались меньше ста человек. Липчане предпочитают подавать заявку по-старинке – лично приносят документы, главным из которых является справка от врача, и получают стартовые номера из рук устроителей мероприятия.

Индивидуальный номер затем останется на память каждого бегуна, вне зависимости от его результата. Кстати, некоторые получают номера в качестве сувенира, регистрируются и уходят.

«Кросс нации» - само массовое летнее спортивное мероприятие на территории нашей страны, созданное по аналогии с «Лыжней России». Проводится с 2004 года. В Липецке участникам в зависимости от их возраста и спортивной подготовки предложат пробежать дистанции в 500 и 1000 метров. Принять участие в забегах может любой желающий. Сильнейших в своих возрастных группах наградят дипломами и призами.

Первый выстрел стартового пистолета прозвучит в 12.00, затем в течение двух часов в забег будут отправляться разные группы бегунов. Торжественная церемония награждения и закрытия мероприятия начнется в 14.30.

На время проведения «Кросса нации» центральная городская улица Ленина будет закрыта для движения.