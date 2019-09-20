В России

57 минут назад

Россиян планируют лишить череды праздников

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#праздник
Россиян планируют лишить череды праздников

Могут отменить ряд профессиональных праздников.

В рамках «регуляторной гильотины» рассматривается возможность признать утратившими силу нормативные акты СССР, вводящие старейшие профессиональные праздники, сообщает «Коммерсантъ». Речь идет о постановлениях, которые вводят День железнодорожника и устанавливают его празднование на первое воскресенье августа. Кроме того, отменены могут быть День радио и День воздушного флота.

По данным издания, проблему заметили профильные компании, анализировавшие перечни документов, которые предлагается отменить. Так, в РЖД назвали День железнодорожника старейшим профессиональным праздником в России и заявили, что заинтересованы в его сохранении.В Минкомсвязи сообщили, что День радио находится в общих списках актов СССР и РСФСР, а не тех, которые хотят отменить в рамках «гильотины». Минтранс России выступает за сохранение старейших отраслевых праздников, потому что они важная часть многолетних трудовых традиций транспортников, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Проект постановления правительства с точным списком отменяемых документов должен быть готов 15 ноября.
172
#праздник

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