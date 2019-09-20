Молодежь выбирает работу на НЛМК

На ПАО «НЛМК» прошло посвящение в рабочие для 128 новых сотрудников, которые трудоустроились на предприятие в этом году.

Как сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината, новички из почти 40 подразделений участвовали в деловой игре, в ходе которой соревновались в знании основ металлургического производства и ключевых фактов о НЛМК. Для них организовали экскурсию по объектам доменного, прокатного и ремонтного производств. Ее финалом стало посещение экологического парка «Лебединое озеро».



Молодых рабочих поздравили руководители НЛМК и профсоюзной организации, победители корпоративных конкурсов профессионального мастерства. Всем участникам мероприятия вручили памятные сувениры.



«Мы заинтересованы в привлечении на производство квалифицированных кадров, особенно по ключевым рабочим профессиям. За 8 месяцев на комбинат уже принято более тысячи рабочих, около 40% из них - выпускники базовых учебных заведений НЛМК. Около 60% принятых рабочих - молодежь в возрасте до 30 лет. В нашей компании есть немало возможностей для улучшений и творчества, и при наличии мотивации на развитие каждому можно сделать успешную карьеру», - прокомментировала директор по персоналу НЛМК Ирина Ефимчук.



