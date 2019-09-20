НЛМК Live

сегодня, 11:07

Молодежь выбирает работу на НЛМК

399
#занятость
1
Молодежь выбирает работу на НЛМК

На ПАО «НЛМК» прошло посвящение в рабочие для 128 новых сотрудников, которые трудоустроились на предприятие в этом году. 

Как сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината, новички из почти 40 подразделений участвовали в деловой игре, в ходе которой соревновались в знании основ металлургического производства и ключевых фактов о НЛМК.  Для них организовали экскурсию по объектам доменного, прокатного и ремонтного производств. Ее финалом стало посещение экологического парка «Лебединое озеро». 

Молодых рабочих поздравили руководители НЛМК и профсоюзной организации, победители корпоративных конкурсов профессионального мастерства.  Всем участникам мероприятия вручили памятные сувениры.  

«Мы заинтересованы в привлечении на производство квалифицированных кадров, особенно по ключевым рабочим профессиям.  За 8 месяцев на комбинат уже принято более тысячи рабочих, около 40% из них - выпускники базовых учебных заведений НЛМК. Около 60% принятых рабочих - молодежь в возрасте до 30 лет. В нашей компании есть немало возможностей для улучшений и творчества, и при наличии мотивации на развитие каждому можно сделать успешную карьеру», - прокомментировала директор по персоналу НЛМК Ирина Ефимчук.  

399
#занятость
1

Еще в рубрике

Лидеры российской промышленности обсудили в Липецке направления социальной политики компаний
#социальная политика
Лидеры российской промышленности обсудили в Липецке направления социальной политики компаний

вчера, 10:42

НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников принять участие в образовательных программах
#образование
НЛМК приглашает школьников принять участие в образовательных программах

13.09.2019 12:06

НЛМК Live
НЛМК — обмен водой по-чистому
#НЛМК
НЛМК — обмен водой по-чистому

09.09.2019 14:23

НЛМК Live
НЛМК организовал концерт памяти основателя хора новолипецких металлургов
#НЛМК
НЛМК организовал концерт памяти основателя хора новолипецких металлургов

09.09.2019 14:00

НЛМК Live
Ремонтники НЛМК поделились опытом с российскими коллегами
Ремонтники НЛМК поделились опытом с российскими коллегами

06.09.2019 16:36

НЛМК Live
Начался второй этап реконструкции Парка металлургов
#Парк Металлургов
Начался второй этап реконструкции Парка металлургов

06.09.2019 10:53

НЛМК Live