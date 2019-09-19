Происшествия

49 минут назад

Облил любовницу бензином и поджег – обвиняемого по делу о гибели женщины проверяют психиатры

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#телесные повреждения
Облил любовницу бензином и поджег – обвиняемого по делу о гибели женщины проверяют психиатры

Сотрудники правоохранительных органов завершают расследование уголовного дела о причинении смертельных травм 59-летней женщине. Обвиняемый по делу отправлен на психиатрическую экспертизу.

Перед смертью жительница Хлевного, 59-летняя Татьяна П., умиравшая в муках от термических ожогов, рассказала, кто облил ее бензином и бросил спичку. Следственный отдела СУ СК РФ предъявил обвинение ее любовнику, 49-летнему Николаю Б. На допросе он признался, что 3 июля занимался со своей подругой обычным делом: сначала они пили, потом - ссорились. По словам Николая, на пике словесных разборок, Татьяна обозвала его нецензурным словом. Разгоряченный мужчина действовал молниеносно: залетел в дом, схватил баклажку с бензином, облил жидкостью лицо и грудь женщины и поджег.

Татьяна выжила. Терпела три дня страшные боли. Николай Скорую помощь не вызывал, опасаясь уголовной ответственности. 7 июля женщина умерла. Врачи диагностировали, что у пострадавшей было обожжено 18% тела.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111-й УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего, - сообщила GOROD48 старший помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева.

По словам Татьяны Ткачевой, обвинение неокончательное, поскольку хлевенец находится на обследовании в областной психоневрологической больнице №1. Медики выяснят, является ли вменяемым Николай. От этого зависит его дальнейшая судьба. Мужчину на следующей неделе либо отправят в суд, либо на психиатрическое лечение.

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#телесные повреждения

Комментарии (2)

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И зачем ему нужна

13 минут назад
Была эта старуха ведьма... Или алкашам по фигу. Не важно что морда овечья, главное пилотка человечья.
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L.A.P.D. 911

17 минут назад
Не зря Минздрав предупреждает: бухать вредно для здоровья! Вот и пипец пришёл, крыша-то у мужика и съехала!
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