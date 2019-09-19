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Облил любовницу бензином и поджег – обвиняемого по делу о гибели женщины проверяют психиатры
Сотрудники правоохранительных органов завершают расследование уголовного дела о причинении смертельных травм 59-летней женщине. Обвиняемый по делу отправлен на психиатрическую экспертизу.
Татьяна выжила. Терпела три дня страшные боли. Николай Скорую помощь не вызывал, опасаясь уголовной ответственности. 7 июля женщина умерла. Врачи диагностировали, что у пострадавшей было обожжено 18% тела.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111-й УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего, - сообщила GOROD48 старший помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева.
По словам Татьяны Ткачевой, обвинение неокончательное, поскольку хлевенец находится на обследовании в областной психоневрологической больнице №1. Медики выяснят, является ли вменяемым Николай. От этого зависит его дальнейшая судьба. Мужчину на следующей неделе либо отправят в суд, либо на психиатрическое лечение.
И зачем ему нужна
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