Облил любовницу бензином и поджег – обвиняемого по делу о гибели женщины проверяют психиатры

Сотрудники правоохранительных органов завершают расследование уголовного дела о причинении смертельных травм 59-летней женщине. Обвиняемый по делу отправлен на психиатрическую экспертизу.

Перед смертью жительница Хлевного, 59-летняя Татьяна П., умиравшая в муках от термических ожогов, рассказала, кто облил ее бензином и бросил спичку. Следственный отдела СУ СК РФ предъявил обвинение ее любовнику, 49-летнему Николаю Б. На допросе он признался, что 3 июля занимался со своей подругой обычным делом: сначала они пили, потом - ссорились. По словам Николая, на пике словесных разборок, Татьяна обозвала его нецензурным словом. Разгоряченный мужчина действовал молниеносно: залетел в дом, схватил баклажку с бензином, облил жидкостью лицо и грудь женщины и поджег.



Татьяна выжила. Терпела три дня страшные боли. Николай Скорую помощь не вызывал, опасаясь уголовной ответственности. 7 июля женщина умерла. Врачи диагностировали, что у пострадавшей было обожжено 18% тела.



- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111-й УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего, - сообщила GOROD48 старший помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева.



По словам Татьяны Ткачевой, обвинение неокончательное, поскольку хлевенец находится на обследовании в областной психоневрологической больнице №1. Медики выяснят, является ли вменяемым Николай. От этого зависит его дальнейшая судьба. Мужчину на следующей неделе либо отправят в суд, либо на психиатрическое лечение.



