21 сентября в разных районах Липецка пройдёт фестиваль еды «Вкусный город»

Различные блюда и напитки региональных производителей и рестораторов можно будет попробовать в разных местах Липецка.



Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, 21 сентября в разных районах города пройдёт фестиваль еды «Вкусный город».



В 10 .00 в парке у Дворца культуры «Сокол» начнётся праздник «Сокольские пироги» - театрализованный фестиваль объединит реконструкторов, ремесленных мастеров, фольклорные коллективы и профессиональных артистов. На празднике представят сотни видов хлеба и выпечки, расскажут об особенностях изготовления сушек, баранок и хлебцев. Также горожане смогут попробовать хлеб, выпеченный в классической печи с использованием новейших технологий.



На площади Клименкова в 10.00 начнется «Картошкин День или УрожайPARTY». Его откроет фермерская ярмарка. В 16.00 здесь начнется концертная программа, состоящая из нескольких блоков ориентированных на разные возрастные категории. Также липчан ждет «Парад салат», дегустация, «Жонгляж картошкой», «Картофельный батл для детей», дискотека с фаер-шоу и много других сюрпризов.



Перед Домом культуры «Матыра» 21 сентября в 11.00 начнется праздник «Тыквенная каша».



В ТЦ «Ривьера» с 11.00 будет работать площадка «Я в шоколаде» - ее гости смогут познакомиться с процессом изготовления шоколада, посетить выставку сладких арт-объектов, продегустировать кондитерские изделия известных производителей, попробовать себя на мастер-классах профессиональных шоколатье. Для детей будут работать анимационные зоны и фото зоны. На празднике состоится угощение огромным «Чудо - Пирожным». Развлечения дополнят фонтаны из шоколада, авторские десерты от шеф-кондитеров, шоколадный бал с показом мод и концертом эстрадных коллективов.



Премьерой этого сезона станет фестиваль «Хмеля и солода» - его гостей ждёт знакомство с культурой пивоварения, дегустация различных сортов пива от 33 производителей и выступления лучших городских коллективов. Ожидается, что фестиваль откроется уже 20 сентября и будет работать три дня. Сейчас обсуждается место его проведения.



Любители уличной еды, соберутся на одноименном празднике фестиваля «Вкусный город», который начнется в 10.00 на Городище. Здесь горожанам предложат еду от поваров десятка ресторанов. Для детей пройдет показ мультфильмов под открытым небом. На сцене перед зрителями выступят группа «Потерялась девочка», Джазовый оркестр, Владимир Атабекян и VABand.



