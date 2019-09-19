Лидеры российской промышленности обсудили в Липецке направления социальной политики компаний

На НЛМК прошел межотраслевой семинар по социальным вопросам. Его организовала Корпорация производителей черных металлов совместно с группой НЛМК при поддержке Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России.

Как сообщает ПАО "НЛМК", в семинаре приняли участие свыше 120 представителей из более 20 ведущих российских предприятий горно-металлургического комплекса, энергетики, транспорта, сферы страхования и здравоохранения, а также журналисты и ученые. Участники обсудили актуальные тренды социальной политики компаний, разнообразие подходов в развитии социального партнерства, роль профсоюзных организаций и влияние социального пакета на бренд работодателя.



Представители бизнеса и ведущие эксперты в социальной сфере поделились практиками внедрения корпоративного волонтерства, поддержки сотрудников с детьми, развития сферы оздоровления и отдыха, а также обсудили альтернативные программы в области льгот и социальных выплат. Особое внимание было уделено особенностям реализации корпоративных социальных программ на предприятиях разных отраслей, возможным рискам внедрения и оценке их эффективности.



Новолипчане поделились с коллегами успешным опытом вовлечения работников в мероприятия по распространению здорового образа жизни, а также итогом реализации программы корпоративного волонтерства. Для гостей Липецка организовали экскурсию на объекты социальной сферы НЛМК. В рамках форума также прошла выставка провайдеров социальных услуг.



В работе семинара-совещания приняли участие вице-президент по кадрам и системе управления Группы НЛМК Михаил Архипов, председатель Центрального Совета ГМПР Алексей Безымянных, исполнительный директор Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России Алексей Окуньков.

