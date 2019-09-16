При тушении пожара умер житель Липецкого района

У мужчины остановилось сердце.

12 сентября в селе Порой Добровского района произошла трагедия – умер мужчина во время тушения горения сухой травы.

Как рассказал дочь 49-летнего Валерия Мишина, отец был на похоронах брата. Церемония прощания с покойным проходила на кладбище села Порой, когда начался сильный пожар – горел лог.

- Огнь начал подходить к домам и все люди с кладбища, как и другие жители села, кинулись тушить горение сухой травы, - рассказала Елена. – Приехали два пожарных расчета и люди им помогали. А папа во время тушения огня провалился в какую-то яму. При падении он испытал стресс. Минуты через три после того, как ему помогли выбраться из ямы, он умер.

Как рассказывают селяне, стихия разбушевалась не на шутку. Пожарные то и дело ездили наполнять бочки водой. Все силы были брошены, чтобы не подпустить огонь к домам. Пожарные приехали из сел Мокрое, Трубетчено и Доброе. Несмотря на всеобщую суматоху, мужчине пытались оказать первую медицинскую помощь, но безуспешно.

Также местные жители говорят, что причиной этого пожара могла стать куча мусора, которую жгли на окраине села, невзирая на особый противопожарный режим. От костра из-за сильного ветра пламя перекинулось на сухую траву.