Общество

сегодня, 10:42

НЛМК открывает для всех липчан мир металла

633
#экскурсия
НЛМК открывает для всех липчан мир металла

НЛМК приглашает 25 сентября всех липчан и гостей города на экскурсию по производственным объектам предприятия. 

Как сообщает «ПАО» НЛМК, за полтора часа все желающие смогут увидеть современные технологии в доменном и прокатном производствах, побывать на «Лебедином озере» - единственном в России экологическом парке, который расположен на территории промышленного предприятия.  

От комбинатоуправления НЛМК (пл. Металлургов, 2) в 10-00 и 14-00 будут отъезжать экскурсионные автобусы. На экскурсию допускаются дети не моложе 12 лет в сопровождении взрослых.   

Чтобы записаться на конкретный заезд, необходимо связаться по телефону или электронной почте: 441-931, mezhennov_de@nlmk.com (Дмитрий Меженов) и 441-461, nalivkina_av@nlmk.com (Анастасия Наливкина). В сообщении необходимо указать фамилию, имя и отчество, возраст и контактный телефон.  

Всем записавшимся необходимо подойти за полчаса до начала экскурсии. Гостям выдадут спецодежду и средства индивидуальной защиты, проведут инструктаж по соблюдению правил безопасности на производстве. При посещении предприятия крайне необходимо иметь закрытую обувь без высоких каблуков.  
633
#экскурсия

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