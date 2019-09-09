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Илья Варламов «разнес по кочкам» старый липецкий парк

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#парки #быханов сад #Илья Варламов
Илья Варламов «разнес по кочкам» старый липецкий парк

Урбанист раскритиковал детский парк «Сказка»

В своем блоге в ЖЖ, топой блогер часто выступающий в роли урбаниста, посвятил огромный пост липецкому детскому парку «Сказка».

Начал Илья Александрович с красивых картинок детских площадок европейских парков и вопроса: «Как может выглядеть крутая платная детская площадка? Наверное, вы представляете себе что-то такое?».  И противопоставляет далее «убитый» липецкий детский парк «Сказка», с протертым резиновым покрытием, старыми каруселями, песочницей без песка. Ссылается же блогер на письмо липчанки, переехавшей в город металлургов из Москвы. И она справедливо замечает, что за вход на детскую площадку этого парка еще и деньги берут. А заканчивает блогер разгромный пост руганью.

В принципе, пост урбаниста справедлив, как много публикуемое Ильей Варламовым, помогающее властям российских городов исправлять ошибки.  Вспомнить, хотя бы, елецкую лютеранскую кирху, поддержку им и буквально «пинок ускорения» движению «Том Сойер Фест», которое в этом году благодаря Фонду Ильи Варламова восстанавливает дом купца Поваляева в Ельце. Как говориться – «пять с плюсом» за доброе дело. Если бы не одно «но».

– Почему-то он не заметил и не рассказал о реконструируемых парках – Быхановом сада, парке металлургов, а взял за пример старый парк? Невозможно реконструировать все парки сразу! Я пока не могу сказать точно, когда будет реконструкция парка «Сказка», но в перспективе – будет, - сообщил директор Нижнего парка Антон Крутских, в чьем ведомстве находится и парк «Сказка».

Аргумент Антона Крутских логичен.  Как известно, в том же парке Быханов сад несколько современных детских площадок, в парке металлургов вся центральная аллея отдана детям. В парке Победы - совершенно бесплатный скейтпарк. В данный момент обустраивается детская площадка в реконструируемом сокольском парке. 

И все же остается один вопрос: «Возможна ли отмена платы за посещение детской площадки в парке «Сказка»? 

«Возможна. И этот вопрос как раз сейчас решается», - сообщили GOROD48 в администрации Липецка. 

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#парки #быханов сад #Илья Варламов

Комментарии (7)

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Читатель

1 минуту назад
Что такое "топой блогер"????)))
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ттт

8 минут назад
а зачем здесь то пересказывать что там написал тупой блогер на своей ЖЖ? он еще и урбанист - звучит как ругательство ...
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Иван

34 минуты назад
Тарасов главный парковед бывший директор Нижнего парка(так его мэр называет почему-то), который имел уголовное дело теперь решает кадровые задачи и будет рулить парками всеми. во как!
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гость

40 минут назад
а ещё у нас марафоны платные) а парки давно стали объектом коммерции с колесом сансары - делать и переделывать бесконечно, как и плитка с бордюром: ложить перекладывать бесконечно на одном и том же месте. в городе жуткий дефицит обычных скамеек и мусорных урн - оказывается очень трудная проблема для решения, особенно если дипломы купленные.
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Перри Мейсон

41 минуту назад
Одувана нам ещё не хватало....
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гость

47 минут назад
ГОРОД48 , спросите у Т.Н. МЭРШИ , по КАКИМ ПРИНЦИПАМ НАЗНАЧАЮТСЯ , ещё раз , НАЗНАЧАЮТСЯ директорами ПАРКОВ ? И получите СВЯЗНЫЙ , ЛОГИЧНЫЙ ОТВЕТ ! Наверное ! Вангуем , СКОРО ПОЯВИТСЯ УПРАВЛЕНИЕ ПАРКАМИ и о , ЧУДО , вы УВИДИТЕ ЗНАКОМЫЕ ФАМИЛИИ ! Следите за НОВОСТЯМИ !
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Ирина

50 минут назад
фотография девятилетней давности. лишь бы написать какую-нибудь херь
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