Общество
сегодня, 15:50
Илья Варламов «разнес по кочкам» старый липецкий парк
Урбанист раскритиковал детский парк «Сказка»
В своем блоге в ЖЖ, топой блогер часто выступающий в роли урбаниста, посвятил огромный пост липецкому детскому парку «Сказка».
Начал Илья Александрович с красивых картинок детских площадок европейских парков и вопроса: «Как может выглядеть крутая платная детская площадка? Наверное, вы представляете себе что-то такое?». И противопоставляет далее «убитый» липецкий детский парк «Сказка», с протертым резиновым покрытием, старыми каруселями, песочницей без песка. Ссылается же блогер на письмо липчанки, переехавшей в город металлургов из Москвы. И она справедливо замечает, что за вход на детскую площадку этого парка еще и деньги берут. А заканчивает блогер разгромный пост руганью.
В принципе, пост урбаниста справедлив, как много публикуемое Ильей Варламовым, помогающее властям российских городов исправлять ошибки. Вспомнить, хотя бы, елецкую лютеранскую кирху, поддержку им и буквально «пинок ускорения» движению «Том Сойер Фест», которое в этом году благодаря Фонду Ильи Варламова восстанавливает дом купца Поваляева в Ельце. Как говориться – «пять с плюсом» за доброе дело. Если бы не одно «но».
– Почему-то он не заметил и не рассказал о реконструируемых парках – Быхановом сада, парке металлургов, а взял за пример старый парк? Невозможно реконструировать все парки сразу! Я пока не могу сказать точно, когда будет реконструкция парка «Сказка», но в перспективе – будет, - сообщил директор Нижнего парка Антон Крутских, в чьем ведомстве находится и парк «Сказка».
Аргумент Антона Крутских логичен. Как известно, в том же парке Быханов сад несколько современных детских площадок, в парке металлургов вся центральная аллея отдана детям. В парке Победы - совершенно бесплатный скейтпарк. В данный момент обустраивается детская площадка в реконструируемом сокольском парке.
И все же остается один вопрос: «Возможна ли отмена платы за посещение детской площадки в парке «Сказка»?
«Возможна. И этот вопрос как раз сейчас решается», - сообщили GOROD48 в администрации Липецка.
Начал Илья Александрович с красивых картинок детских площадок европейских парков и вопроса: «Как может выглядеть крутая платная детская площадка? Наверное, вы представляете себе что-то такое?». И противопоставляет далее «убитый» липецкий детский парк «Сказка», с протертым резиновым покрытием, старыми каруселями, песочницей без песка. Ссылается же блогер на письмо липчанки, переехавшей в город металлургов из Москвы. И она справедливо замечает, что за вход на детскую площадку этого парка еще и деньги берут. А заканчивает блогер разгромный пост руганью.
В принципе, пост урбаниста справедлив, как много публикуемое Ильей Варламовым, помогающее властям российских городов исправлять ошибки. Вспомнить, хотя бы, елецкую лютеранскую кирху, поддержку им и буквально «пинок ускорения» движению «Том Сойер Фест», которое в этом году благодаря Фонду Ильи Варламова восстанавливает дом купца Поваляева в Ельце. Как говориться – «пять с плюсом» за доброе дело. Если бы не одно «но».
– Почему-то он не заметил и не рассказал о реконструируемых парках – Быхановом сада, парке металлургов, а взял за пример старый парк? Невозможно реконструировать все парки сразу! Я пока не могу сказать точно, когда будет реконструкция парка «Сказка», но в перспективе – будет, - сообщил директор Нижнего парка Антон Крутских, в чьем ведомстве находится и парк «Сказка».
Аргумент Антона Крутских логичен. Как известно, в том же парке Быханов сад несколько современных детских площадок, в парке металлургов вся центральная аллея отдана детям. В парке Победы - совершенно бесплатный скейтпарк. В данный момент обустраивается детская площадка в реконструируемом сокольском парке.
И все же остается один вопрос: «Возможна ли отмена платы за посещение детской площадки в парке «Сказка»?
«Возможна. И этот вопрос как раз сейчас решается», - сообщили GOROD48 в администрации Липецка.
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ттт
Иван
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