Общество
сегодня, 09:18
Ельчане выберут участок благоустройства в историческом центре города
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На голосование вынесено пять площадок.
На официальном сайте мэрии Ельца, в социальных сетях, в учреждениях образования, культуры и спорта завтра начнется голосование за территорию благоустройства в 2020 году. Как сообщает мэрия Ельца, в будущем году город примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в категории «Исторические поселения». Проекты территорий из российских городов, которые будут выбраны федеральной комиссией, получат финансирование на их благоустройство.
При формировании предложений учтены ограничения, указанные в условиях конкурса: общественные территории должны входить в границы исторического поселения. Из общественных территорий, отвечающих требованиям конкурса, администрация города подготовила следующие предложения: сквер им. И.А.Бунина и сквер им. М.С. Соломенцева, сквер имени А.С.Пушкина, улица Мира и площадь Ленина.
Для того, чтобы выразить свое мнение, нужно заполнить анкету онлайн или в одном из учреждений. Выразить свое мнение можно и устно: по телефону 2-02-93 с 8.00 до 17.00 с понедельника по четверг, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.50. Предложения будут приниматься в период с 7 сентября по 18 сентября.
Общественная комиссия по контролю за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Елец» подведет итоги на основании наибольшего количества голосов за одну из указанных территорий. Далее состоятся общественные обсуждения по содержанию элементов благоустройства выбранной территории. Дата общественных обсуждений будет опубликована позже.
При формировании предложений учтены ограничения, указанные в условиях конкурса: общественные территории должны входить в границы исторического поселения. Из общественных территорий, отвечающих требованиям конкурса, администрация города подготовила следующие предложения: сквер им. И.А.Бунина и сквер им. М.С. Соломенцева, сквер имени А.С.Пушкина, улица Мира и площадь Ленина.
Для того, чтобы выразить свое мнение, нужно заполнить анкету онлайн или в одном из учреждений. Выразить свое мнение можно и устно: по телефону 2-02-93 с 8.00 до 17.00 с понедельника по четверг, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.50. Предложения будут приниматься в период с 7 сентября по 18 сентября.
Общественная комиссия по контролю за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Елец» подведет итоги на основании наибольшего количества голосов за одну из указанных территорий. Далее состоятся общественные обсуждения по содержанию элементов благоустройства выбранной территории. Дата общественных обсуждений будет опубликована позже.
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