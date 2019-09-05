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50 минут назад

Новые технологии НЛМК помогают быстро и качественно делать сельские дороги

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#дорожные работы
Новые технологии НЛМК помогают быстро и качественно делать сельские дороги

Сельские дороги можно сделать недорогими, если при их строительстве применять современные технологии стабилизации грунтов. Это позволит улучшить их качество при существенном сокращении финансовых и временных затрат. 

По этому пути пошел Новолипецкий комбинат, который помог жителям села Теплое Данковского района получить современную крепкую дорогу по улице Советской. С помощью новых технологий комбинат построил для жителей села километр дороги вместо прежней насыпи из щебенки.  

Строительство сельской дороги комбинат проводил по новой технологии стабилизации грунта с использованием шлака сталеплавильного производства. Такая дорога не будет требовать ремонта минимум три года, стоимость ее строительства - в три раза меньше асфальтобетонной.  

Новую технологию укрепления грунта с использованием сталеплавильного шлака мелкой фракции комбинат разрабатывал с резидентом инновационного центра «Сколково» компанией БФБ. Компания занимается внедрением технологии комплексного использования мелкодисперсных сталеплавильных шлаков конвертерного производства в различных сегментах российской экономики.  

Для строительства дороги в селе Теплое грунт при помощи специальной техники перемешивали со шлаком в равных пропорциях. Затем добавляли небольшое количество цемента и уникального модификатора. Специальный реагент придает прочность и пластичность дорожному покрытию. Дорожное полотно уплотняют пневмокатками, в результате дорога получает твердую поверхность с высокой несущей способностью.  

В прошлом году компания БФБ успешно применила данную технологию при строительстве 6 тысяч квадратных метров напольного покрытия логистического центра завода НЛМК-Калуга. Теперь инновационную технологию использовали для ремонта центральной дороги в селе Теплое протяженностью около километра и площадью 4 тысячи квадратных метров.  

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- Сегодня новое дорожное полотно на самокатах и велосипедах первыми опробовали тепловские дети, которым прежде приходилось кататься здесь по щебенке. Это замечательно, что новые технологии помогают делать жизнь ярче и комфортнее, - поделилась впечатлениями от нового объекта директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Донских.   

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Вместе с жителями села очень рад появлению новой дороги заместитель главы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов:   

- Новая дорога — это всегда большое и радостное событие для села. Тем более, когда она появляется так быстро — на строительство потребовались всего две недели. Прежде ездили здесь по кочкам, теперь по прочному и крепкому полотну. Спасибо строителям, которые подарили селу такой праздник.  
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#дорожные работы

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