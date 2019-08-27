Общество

сегодня, 14:01

В мэрии решают, как обеспечить безопасность школьников до открытия проспекта Победы

25 1333
#школьники #проспект Победы
В мэрии решают, как обеспечить безопасность школьников до открытия проспекта Победы
Сегодня стало известно, что открытие реконструируемой части проспекта Победы перенесли. Как в начале учебного года будет организована безопасность движения по внутриквартальным проездам (улица Меркулова и Сиреневый проезд ), которые на время ремонта использовались как пути объезда проспекта? Ведь рядом с этими дорогами находятся две школы и три детских сада. За ответом на этот вопрос мы обратились с председателю департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации Липецка Николаю Воронину.

- Организацию безопасного движения, как на дорогах примыкающих к проспекту Победы, так и на ремонтируемой улице Ильича, в администрации будут обсуждать завтра. Мы посмотрим все болевые точки и выясним, как их устранить. По возможно выполним отсыпку тротуаров, где-то за счет подрядчика поставим дополнительные знаки и указатели, - рассказал Николай Воронин. - Кроме того, на эту неделю вместе с сотрудниками автоинспекции запланирован большой объезд школ. Мы посмотрим, как учреждения готовы к приему детей в части обеспечения безопасного движения: везде ли есть разметка и прочее.

По словам Николая Воронина, на Сиреневом проезде  в районе «зебры» между школой и лицеем установлен мигающий желтым светофор типа Т7. Он должен издалека сигнализировать водителям о необходимости проявить бдительность. При необходимости мэрия попросит ГИБДД организовать там, а также на других потенциально опасных участках, дежурство регулировщиков.
25 1333
#школьники #проспект Победы

Комментарии (26)

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гулькомиш

23 секунды назад
Ну что вы раскудахтались, петушки?
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Ну и хрен

1 минуту назад
Выбери меня, с этим лысым чмо. А деньги получим и без лысого едераста, власть боится только тех, кто имеет свою честь и достоинство.
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Людмила

2 минуты назад
А как будут дети с 3 участка добираться до 10, 31, 25 школ? Завершения строительства улицы Ильича в обозримом будущем не предвидится. Об этом кто-то подумал???
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Беда!

3 минуты назад
Раз в мэрии решают - значит, дети будут в опасности! Мэрия умного не придумает.
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И чё?

3 минуты назад
1, Ботоксному по хрену на народ. Он Эрдогану С-400 продаёт. Так лживый карлик мстит за смерть Олега Пешкова.
ответить

Выбери меня

5 минут назад
На строительство культурно-концертного комплекса Липецку нужно 1,8 млрд рублей. На избавление горожан от неприятного запаха МУП «ЛиСА», а территории станции аэрации — от 300 тысяч тонн илового осадка, необходимо по оценкам экологов 1 млрд рублей. На первый этап строительства «Катящихся камней» в парке Молодежный требуются 1,3 млрд рублей. Но чтобы попасть в планы федерального финансирования, чтобы сделать Липецк лучше, глава региона должен быть поддержан избирателями. Руководство страны сегодня оценивает губернаторов не только по их отчетам, но и по активности населения. Кремль уже сообщил властям регионов, что бюджетное финансирование их «хотелок» прямо зависит от поддержки общественностью глав субъектов. То есть как я понял: Если не выберете ВРИО Губернатором, то ничего не получите.
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Ку

5 минут назад
Кретины,откройте хоть второстепенку!
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РСДРП

6 минут назад
Угаркина, +1000. Хорошо эту дуру протроллили.
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стас

6 минут назад
Не с того гражданин Артамонов ты начинаешь обещал 1 сентября ВЫПОЛНЯЙ , а не можешь руководить сам бери лопату. А то мы таких Соловьев и Пустозвонов уже видели.
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Чиполлино

6 минут назад
Чё хочу сказать, Лично я пойду и проголосую против едераста Артемона. А ты сиди и дальше на диване.
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