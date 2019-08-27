Общество
сегодня, 14:01
В мэрии решают, как обеспечить безопасность школьников до открытия проспекта Победы
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Сегодня стало известно, что открытие реконструируемой части проспекта Победы перенесли. Как в начале учебного года будет организована безопасность движения по внутриквартальным проездам (улица Меркулова и Сиреневый проезд ), которые на время ремонта использовались как пути объезда проспекта? Ведь рядом с этими дорогами находятся две школы и три детских сада. За ответом на этот вопрос мы обратились с председателю департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации Липецка Николаю Воронину.
- Организацию безопасного движения, как на дорогах примыкающих к проспекту Победы, так и на ремонтируемой улице Ильича, в администрации будут обсуждать завтра. Мы посмотрим все болевые точки и выясним, как их устранить. По возможно выполним отсыпку тротуаров, где-то за счет подрядчика поставим дополнительные знаки и указатели, - рассказал Николай Воронин. - Кроме того, на эту неделю вместе с сотрудниками автоинспекции запланирован большой объезд школ. Мы посмотрим, как учреждения готовы к приему детей в части обеспечения безопасного движения: везде ли есть разметка и прочее.
По словам Николая Воронина, на Сиреневом проезде в районе «зебры» между школой и лицеем установлен мигающий желтым светофор типа Т7. Он должен издалека сигнализировать водителям о необходимости проявить бдительность. При необходимости мэрия попросит ГИБДД организовать там, а также на других потенциально опасных участках, дежурство регулировщиков.
- Организацию безопасного движения, как на дорогах примыкающих к проспекту Победы, так и на ремонтируемой улице Ильича, в администрации будут обсуждать завтра. Мы посмотрим все болевые точки и выясним, как их устранить. По возможно выполним отсыпку тротуаров, где-то за счет подрядчика поставим дополнительные знаки и указатели, - рассказал Николай Воронин. - Кроме того, на эту неделю вместе с сотрудниками автоинспекции запланирован большой объезд школ. Мы посмотрим, как учреждения готовы к приему детей в части обеспечения безопасного движения: везде ли есть разметка и прочее.
По словам Николая Воронина, на Сиреневом проезде в районе «зебры» между школой и лицеем установлен мигающий желтым светофор типа Т7. Он должен издалека сигнализировать водителям о необходимости проявить бдительность. При необходимости мэрия попросит ГИБДД организовать там, а также на других потенциально опасных участках, дежурство регулировщиков.
25 1333
гулькомиш
Ну и хрен
Людмила
Беда!
И чё?
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Ку
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Чиполлино