Бар оштрафовали из-за отсутствия туалета для гостей

Помимо этого в предприятии общепита не оказалось и раковины.

Судья Правобережного районного суда признала владельца бара «Дрова» виновным в нарушении санитарных требований и обязала его выплатить штраф в 5 000 рублей. С требованием о взыскании в суд обратились сотрудники регионального отделения Роспотребнадзора.



Специалисты ведомства ранее посетили один из баров «Дрова» и установили, что там нарушают санитарные требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Так, в баре отсутствуют туалет и раковина для мытья рук посетителей. В свое оправдание представители бизнеса уточнили, что выявленные нарушения уже устранены, а бар — предприятие не общественного питания, а торговли.



Несмотря на то, что нарушения устранены, они все же имели место, за что владельцу бара и выписали штраф.