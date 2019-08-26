Общество

44 минуты назад

Бар оштрафовали из-за отсутствия туалета для гостей

5 562
#бар #туалет #нарушение
1
Бар оштрафовали из-за отсутствия туалета для гостей

Помимо этого в предприятии общепита не оказалось и раковины.

Судья Правобережного районного суда признала владельца бара «Дрова» виновным в нарушении санитарных требований и обязала его выплатить штраф в 5 000 рублей. С требованием о взыскании в суд обратились сотрудники регионального отделения Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства ранее посетили один из баров «Дрова» и установили, что там нарушают санитарные требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Так, в баре отсутствуют туалет и раковина для мытья рук посетителей. В свое оправдание представители бизнеса уточнили, что выявленные нарушения уже устранены, а бар — предприятие не общественного питания, а торговли.

Несмотря на то, что нарушения устранены, они все же имели место, за что владельцу бара и выписали штраф.
5 562
#бар #туалет #нарушение
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Алканы 15-го

5 минут назад
Почему в крупных магазинах типа утерочки или агнита нет туалетов? Почему? Вот и приходится ссать в кустах
ответить

любим мед

8 минут назад
Этот бум пивнушек в том числе 24 часа порадил запрет торговли алкоголем в магазинах и ларьках с 21 до 09 это было не верным решением правильным решением было привлекать Липчан к здоровому образу жизни что бы люди хотели не за компом с пивом проводить время в вых дни а шли в парки гулять и заниматься активным отдыхом
ответить

миха

11 минут назад
На против Карусели открыли на Гагарина очередные Дрова аж стенд с мужиком и кружкой пива чуть ли не на дорогу вытащили
ответить

444

32 минуты назад
Конечная Пос Сырский автобусы №24 №28 №315 №345 №353 прям на остановке бар без туалета пивнуха около пятерочки а писают на остановке особенно это заметно в вечернее время все уссывают
ответить

Кругом хаос

38 минут назад
Закрыть все эти дрова,нет туалетов ,раковин ,тараканы и мыши
ответить

Еще в рубрике

Юрий Алтухов: «Очень важно, в какие руки они попадут»
#выборы
4
Юрий Алтухов: «Очень важно, в какие руки они попадут»

20 минут назад

Общество
«Чисто женская езда», или крутой поворот через полосу встречного движения
#ПДД #правила #нарушения
12
«Чисто женская езда», или крутой поворот через полосу встречного движения

сегодня, 14:23

Общество
Mazda, Chrysler и Daewoo гниют в липецких дворах
#автохлам
5
Mazda, Chrysler и Daewoo гниют в липецких дворах

сегодня, 14:21

Общество
Липчане задолжали за ипотеку 240 миллионов рублей
#ипотека #долг
5
Липчане задолжали за ипотеку 240 миллионов рублей

сегодня, 14:04

Общество
В Липецке школьников стало больше на 2 тысячи, а детей в детских садах увеличилось на 500 человек
#1 сентября #школа
12
В Липецке школьников стало больше на 2 тысячи, а детей в детских садах увеличилось на 500 человек

сегодня, 13:33

Общество
В Липецке завершили еще один долгострой: дом для полицейских на Манеже
#новоселье
50
В Липецке завершили еще один долгострой: дом для полицейских на Манеже

сегодня, 11:54

Общество