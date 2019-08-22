15 минут назад
На улице Папина доделывают полноценный школьный стадион
У школы №45 завершается строительство стадиона. Сейчас здесь укладывают двухслойное асфальтобетонное основание под резиновое покрытие. Одновременно строители устанавливают опоры для спортивного ограждения и монтируют систему освещения.
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, строительные работы завершатся в сентябре. Учащиеся школы №45 и жители близлежащих к ней улиц получат современный спортивный объект, с футбольным полем и беговыми дорожками, площадки со съемными стойками для игры в баскетбол и волейбол, зону спортивных снарядов с турниками, брусьями и тренажерами, а также благоустроенную прилегающую площадь.
До реконструкции пришкольный стадион представлял собой фактически заброшенный пустырь. Жители района неоднократно обращались в администрацию города по этому поводу. Кроме того, липчане требовали строительства детского сада с ясельной группой.
- Проработка возможностей для решения этих важных вопросов выявила ряд технических проблем, препятствующих переносу инженерных сетей в густозаселенном районе. В результате было принято решение о размещении двух объектов на пустыре – детского сада с ясельной группой, столь необходимого молодым семьям, и компактного многофункционального школьного стадиона. Сейчас готовим к сдаче стадион, следующий этап – ясли, - прокомментировал ход работ заместитель главы администрации Липецка Евгений Павлов.
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