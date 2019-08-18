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The National Interest оценил развитие флота России

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Американский журнал The National Interest оценил развитие российского флота.

Как указывается в материале издания, в настоящий момент в России более крупные корабли выводятся из эксплуатации, а более мелкие суда — как новые, так и модернизированные — занимают их место.

В качестве примера издание приводит модернизированный малый ракетный корабль «Смерч», на вооружении которого находятся 30- и 76-миллиметровые артустановки, батареи небольших ракет класса «земля-воздух» и противокорабельные ракеты «Уран».

При этом в статье подчёркивается, что американская сторона придерживается противоположной тактики. ВМС США опираются на эсминцы и другие крупные корабли.

«Американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны», — указывает издание.

Уточняется, что флот США, пользующийся поддержкой мощной высокотехнологичной промышленности, предпочитает большие корабли за их способность преодолевать большие расстояния в поддержку интервенционистской внешней политики. Российский флот, со своей стороны, опирается на верфи, которые способны надёжно производить лишь небольшие суда.

Вместе с этим в материале отмечается, что ВМС России в настоящий момент отстают от США и Китая по качественным или же количественным показателям.

Ранее стало известно, что ВМФ России в 2019 году пополнят 15 кораблей и катеров, пишет russian.rt.com

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