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ФСБ пересчитывает гастарбайтеров

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#статистика #мигранты
ФСБ пересчитывает гастарбайтеров

Ведомство раскрывает статистические данные о мигрантах-рабочих.

Погранслужба ФСБ начала публиковать оценку числа иностранцев, прибывающих в Россию ради работы. Пограничная служба Федеральной службы безопасности России сообщила о прибытии в страну за первое полугодие 2019 года около 2,4 млн трудовых мигрантов, пишет РБК.

Наибольшее количество трудовых мигрантов отмечено из Узбекистана (918 тыс.), Таджикистана (523,9 тыс.), Киргизии (265 тыс.) и Украины (164,6 тыс.), уточняет «Газета». Немалое число работников приехали также из Китая (50,2 тыс.), Германии (10,8 тыс.), Турции (10,2 тыс.),Британии (4,3 тыс.) и США (3,7 тыс.).

ФСБ ранее вела учет иностранных граждан согласно постановлению Госкомстата (от 2000 года), который со временем стал «морально устаревшим», напоминает «Коммерсант». В ноябре 2018 года Росстат обновил приказ по ведению статистики. В частности, значительно расширился список целей для прибытия в РФ (до этого, например, не было граф «работа» и «учеба»).
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#статистика #мигранты

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