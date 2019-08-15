30-летний липчанин заплатил мошеннику за виртуальный меч 54'000 рублей

Покупку игрок ждал четыре месяца.

В Липецке полицейские проверяют заявление 30-летнего горожанина, который стал жертвой мошенничества в онлайн-игре.



- Еще 11 апреля этого года мужчина заплатил знакомому по онлайн-игре 54 000 рублей за виртуальный меч, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - В течении четырех месяцев он ждал покупку, а когда его знакомый перестал выходить на связь отправился в полицию.



В УМВД РФ по Липецкой области в очередной раз предупреждают - не участвуйте в сомнительных сделках, совершайте онлайн-покупки только на проверенных сайтах.

