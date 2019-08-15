Происшествия

39 минут назад

30-летний липчанин заплатил мошеннику за виртуальный меч 54'000 рублей

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#мошенничество
30-летний липчанин заплатил мошеннику за виртуальный меч 54'000 рублей

Покупку игрок ждал четыре месяца.

В Липецке полицейские проверяют заявление 30-летнего горожанина, который стал жертвой мошенничества в онлайн-игре.

- Еще 11 апреля этого года мужчина заплатил знакомому по онлайн-игре 54 000 рублей за виртуальный меч, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - В течении четырех месяцев он ждал покупку, а когда его знакомый перестал выходить на связь отправился в полицию.

В УМВД РФ по Липецкой области в очередной раз предупреждают - не участвуйте в сомнительных сделках, совершайте онлайн-покупки только на проверенных сайтах. 
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#мошенничество

Комментарии (2)

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Лен тач Липецк - ищи в вк. Прием СТРОГО 18+

7 минут назад
Без лоха - игромана, как говорится... Эксклюзив будет сегодня в группе, не пропусти!
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мошенники не спят...

8 минут назад
Опять тридцатилетний..... Скоро все останемся без штанов с этими электронными картами....
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