Происшествия
39 минут назад
30-летний липчанин заплатил мошеннику за виртуальный меч 54'000 рублей
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Покупку игрок ждал четыре месяца.
В Липецке полицейские проверяют заявление 30-летнего горожанина, который стал жертвой мошенничества в онлайн-игре.
- Еще 11 апреля этого года мужчина заплатил знакомому по онлайн-игре 54 000 рублей за виртуальный меч, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - В течении четырех месяцев он ждал покупку, а когда его знакомый перестал выходить на связь отправился в полицию.
В УМВД РФ по Липецкой области в очередной раз предупреждают - не участвуйте в сомнительных сделках, совершайте онлайн-покупки только на проверенных сайтах.
- Еще 11 апреля этого года мужчина заплатил знакомому по онлайн-игре 54 000 рублей за виртуальный меч, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - В течении четырех месяцев он ждал покупку, а когда его знакомый перестал выходить на связь отправился в полицию.
В УМВД РФ по Липецкой области в очередной раз предупреждают - не участвуйте в сомнительных сделках, совершайте онлайн-покупки только на проверенных сайтах.
2 270
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мошенники не спят...