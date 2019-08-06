Происшествия
сегодня, 16:00
15 лет колонии за убийство матери и сына получил житель Задонского района
Сегодня судья Липецкого областного суда Татьяна Фролова приговорила жителя села Камышевка Задонского района Владимира Рыкова к 15 годам заключения в колонии строго режима.
По версии следствия, 38-летний селянин Владимир Рыков 21 сентября 2018 года пришел в гости к 58-летнему соседу Николаю Семенихину. Они вместе выпили и поссорились. В итоге Рыков 12 раз ударил Семенихина ножом в голову, руки и тело, затем пять раз кирпичом и 17 раз руками и неустановленным следствием орудием.
Рыков знал, что в доме находилась мать Семенихина. 81-летняя женщина с трудом передвигалась после второго инсульта, поэтому не могла ни убежать, ни оказать сопротивление. Ее, по версии обвинения, Рыков убил двумя ударами кирпичом по голове и тремя удара руками и неустановленным следствием орудием по лицу.
Далее, как считает обвинение, Рыков взял банковскую карту убитого, на которой лежало около 40 тысяч рублей, вызвал знакомую таксистку и уехал в Задонск. Рыков попросил ее снять деньги, но пин-код был назван неверно, поэтому завладеть деньгами не удалось.
Уже на следующий день, 22 сентября 2018 года, Владимира Рыкова задержали правоохранители. К его дому привела служебная собака. В ОМВД России по Задонскому району он написал явку с повинной. Однако впоследствии от признательных показаний Рыков отказался и выдвинул свою версию убийства Семенихиных.
По его словам, он выпил с Николаем Семинихиным. Затем ушел из его дома, а когда вернулся, мать Семенихина уже была мертва, а его собутыльник находился в бредовом состоянии. После вопроса Рыкова: «Что ты натворил?», завязалась драка. Мужчины катались по полу, он брал нож, но из-за опьянения плохо помнил подробности. Поэтому допускает, что мог во время защиты убить Семенихина. А банковскую карту ему дал Семенихин, чтобы снять деньги на спиртное. После драки он её нашёл в кармане. Решил снять деньги на алкоголь, но забыл пин-код.
Правда эта позиция была признан только лишь как защита. Фототаблица места происшествия показала, что следов борьбы в комнате не было. Также были обнаружены следы обуви в комнате Семенихиной. Отпечатки пальцев и ладони на вещах, мебели и ноже, а также следы крови из порезанной ладони Рыкова на кирпиче, которым убивали людей, говорили суду о причастности обвиняемого к преступлению.
На первом судебном заседании Владимир Рыков заявил, что начальник следственного изолятора, где он находился под стражей во время следствия, и сотрудники администрации учреждения «влияют на его мозг» и склоняют к «нехорошим делам». Как именно обозначенные люди производят внушения, из речи Рыкова было не ясно: то ли сами приходят к нему, то ли голосами в голове.
Гособвинитель Иван Минаев просил у суда для Владимира Рыкова по совокупности совершенных деяний наказания в виде 16,5 года лишения свободы. Суд назначил Рыкову 15 лет заключения в колонии строгого режима и два года ограничения свободы. Владимир Рыков намерен обжаловать приговор.
По версии следствия, 38-летний селянин Владимир Рыков 21 сентября 2018 года пришел в гости к 58-летнему соседу Николаю Семенихину. Они вместе выпили и поссорились. В итоге Рыков 12 раз ударил Семенихина ножом в голову, руки и тело, затем пять раз кирпичом и 17 раз руками и неустановленным следствием орудием.
Рыков знал, что в доме находилась мать Семенихина. 81-летняя женщина с трудом передвигалась после второго инсульта, поэтому не могла ни убежать, ни оказать сопротивление. Ее, по версии обвинения, Рыков убил двумя ударами кирпичом по голове и тремя удара руками и неустановленным следствием орудием по лицу.
Далее, как считает обвинение, Рыков взял банковскую карту убитого, на которой лежало около 40 тысяч рублей, вызвал знакомую таксистку и уехал в Задонск. Рыков попросил ее снять деньги, но пин-код был назван неверно, поэтому завладеть деньгами не удалось.
Уже на следующий день, 22 сентября 2018 года, Владимира Рыкова задержали правоохранители. К его дому привела служебная собака. В ОМВД России по Задонскому району он написал явку с повинной. Однако впоследствии от признательных показаний Рыков отказался и выдвинул свою версию убийства Семенихиных.
По его словам, он выпил с Николаем Семинихиным. Затем ушел из его дома, а когда вернулся, мать Семенихина уже была мертва, а его собутыльник находился в бредовом состоянии. После вопроса Рыкова: «Что ты натворил?», завязалась драка. Мужчины катались по полу, он брал нож, но из-за опьянения плохо помнил подробности. Поэтому допускает, что мог во время защиты убить Семенихина. А банковскую карту ему дал Семенихин, чтобы снять деньги на спиртное. После драки он её нашёл в кармане. Решил снять деньги на алкоголь, но забыл пин-код.
Правда эта позиция была признан только лишь как защита. Фототаблица места происшествия показала, что следов борьбы в комнате не было. Также были обнаружены следы обуви в комнате Семенихиной. Отпечатки пальцев и ладони на вещах, мебели и ноже, а также следы крови из порезанной ладони Рыкова на кирпиче, которым убивали людей, говорили суду о причастности обвиняемого к преступлению.
На первом судебном заседании Владимир Рыков заявил, что начальник следственного изолятора, где он находился под стражей во время следствия, и сотрудники администрации учреждения «влияют на его мозг» и склоняют к «нехорошим делам». Как именно обозначенные люди производят внушения, из речи Рыкова было не ясно: то ли сами приходят к нему, то ли голосами в голове.
Гособвинитель Иван Минаев просил у суда для Владимира Рыкова по совокупности совершенных деяний наказания в виде 16,5 года лишения свободы. Суд назначил Рыкову 15 лет заключения в колонии строгого режима и два года ограничения свободы. Владимир Рыков намерен обжаловать приговор.
Ветеран