Происшествия

сегодня, 15:36

Еще один мужчина отравился бледной поганкой

3 1132
#отравление грибами
Еще один мужчина отравился бледной поганкой

Им оказался товарищ ранее доставленного в областную больницу грибника из Грязинского района.

Только что в отделение токсикологии областной клинической больницы из Грязинского района с симптомами отравления бледной поганкой доставили мужчину. Он находится в тяжелом состоянии.

Как стало известно GOROD48, это - товарищ ранее доставленного сюда же грибника с теми же симптомами (он находится в критическом состоянии).
3 1132
#отравление грибами

Комментарии (3)

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дед

41 минуту назад
На цены сначала гляньте!
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Патологоанатом

сегодня, 16:04
Действительно, не понимаю таких, кто тащит в рот все, что растет! Счет открыт: уже друга его привезли с отравлением, к вечеру родственники "первого" пробовать принесеные папой "дары леса" начнут... Один нарвал всякой хрени, другие пробуют поочереди... Идиоты...
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таисия

сегодня, 15:46
вот нафик тянуть в рот всё то в лесу нашёл?
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