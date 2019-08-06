Происшествия
сегодня, 15:36
Еще один мужчина отравился бледной поганкой
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Им оказался товарищ ранее доставленного в областную больницу грибника из Грязинского района.
Только что в отделение токсикологии областной клинической больницы из Грязинского района с симптомами отравления бледной поганкой доставили мужчину. Он находится в тяжелом состоянии.
Как стало известно GOROD48, это - товарищ ранее доставленного сюда же грибника с теми же симптомами (он находится в критическом состоянии).
Как стало известно GOROD48, это - товарищ ранее доставленного сюда же грибника с теми же симптомами (он находится в критическом состоянии).
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дед
Патологоанатом
таисия