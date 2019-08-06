Происшествия

сегодня, 09:57

У 40-летней липчанки угнали МАЗ

3 822
#угон
1
У 40-летней липчанки угнали МАЗ

На грузовик женщины покусился 20-летний молодой человек

5 августа в отдел полиции обратилась 40-летняя гражданка с заявлением о том, что в ночь с 4 на 5 августа неизвестный от дома по ул.Поселковой совершил угон её автомобиля "МАЗ". Автомобиль в исправном состоянии был обнаружен на ул.Ангарской.

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан неработающий 20-летний житель Липецка. Расследование проводит ОП № 2 УМВД России по Липецку.
3 822
#угон
1

Комментарии (3)

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МИРОТВОРЕЦ

15 минут назад
подготовка к экзамену на категорию С
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111

44 минуты назад
МАЗ??? Самовал??? Серьезно???
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джамбул.

50 минут назад
Чувак просто покатался.
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