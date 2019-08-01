Общество
58 минут назад
Липчанка вышла в финал конкурса «Девушка года Playboy 2019»
Playboy представил 12 финалисток конкурса, среди которых экс-артистка театра танца "Казаки России"
В своей анкете конкурсантка из Липецка Анагелина Просветова рассказала о себе: "Танцевала 11 лет казачьи танцы, а также народные. В момент обучения в 11 классе работала артисткой балета Государственного театра танца «Казаки России», а после окончания школы решила продолжить заниматься тем, что я люблю. Поступила на руководителя хореографическим коллективом, танцую разные жанры и перевелась в Москву.
В настоящий момент я хореограф и обучаю детей, а параллельно работаю артисткой шоу-балета. Моя работа — это любимое дело, путешествия, новые и интересные знакомства, колоссальный труд над самой собой, за который потом охватывает гордость.
Помимо танцев занимаюсь фотографией. Частые съемки — это глоток энергии, в процессе которых я раскрываюсь с разных сторон и проживаю момент по-разному, перевоплощаясь в разные образы. Так я отвлекаюсь от повседневности и чувствую гармонию с собой. Мне приятны комплименты фотографов в совместной работе".
С 1 по 9 сентября на сайте будет запущено новое голосование за одну из девушек, которая пройдет на следующий этап конкурса. Еще троих выберет жюри. Таким образом, будет отобрано сразу четыре девушки!
С 7 по 10 октября жюри, на основании фотографий, видеороликов и пользовательского голосования на сайте выберет «Девушку года Playboy 2019». До 14 октября на сайте будут оглашены результаты.
Победительница получит почетный титул «Девушка года Playboy 2019», съемку на обложку легендарного журнала, а также призы от партнеров мероприятия. До 18 октября состоится фотосессия победительницы для последующей публикации в журнале Playboy и на сайте.
В ноябре 2019 года в честь «Девушки года» будет устроена вечеринка в одном из самых модных московских клубов, где пройдет торжественная церемония награждения, сообщает playboyrussia.com
В настоящий момент я хореограф и обучаю детей, а параллельно работаю артисткой шоу-балета. Моя работа — это любимое дело, путешествия, новые и интересные знакомства, колоссальный труд над самой собой, за который потом охватывает гордость.
Помимо танцев занимаюсь фотографией. Частые съемки — это глоток энергии, в процессе которых я раскрываюсь с разных сторон и проживаю момент по-разному, перевоплощаясь в разные образы. Так я отвлекаюсь от повседневности и чувствую гармонию с собой. Мне приятны комплименты фотографов в совместной работе".
С 1 по 9 сентября на сайте будет запущено новое голосование за одну из девушек, которая пройдет на следующий этап конкурса. Еще троих выберет жюри. Таким образом, будет отобрано сразу четыре девушки!
С 7 по 10 октября жюри, на основании фотографий, видеороликов и пользовательского голосования на сайте выберет «Девушку года Playboy 2019». До 14 октября на сайте будут оглашены результаты.
Победительница получит почетный титул «Девушка года Playboy 2019», съемку на обложку легендарного журнала, а также призы от партнеров мероприятия. До 18 октября состоится фотосессия победительницы для последующей публикации в журнале Playboy и на сайте.
В ноябре 2019 года в честь «Девушки года» будет устроена вечеринка в одном из самых модных московских клубов, где пройдет торжественная церемония награждения, сообщает playboyrussia.com
иван
Пос Сырский
Липецк
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Рикитави
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