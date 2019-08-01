Общество

58 минут назад

Липчанка вышла в финал конкурса «Девушка года Playboy 2019»

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#конкурс #Playboy
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Липчанка вышла в финал конкурса «Девушка года Playboy 2019»

Playboy представил 12 финалисток конкурса, среди которых экс-артистка театра танца "Казаки России"

В своей анкете конкурсантка из Липецка Анагелина Просветова рассказала о себе: "Танцевала 11 лет казачьи танцы, а также народные. В момент обучения в 11 классе работала артисткой балета Государственного театра танца «Казаки России», а после окончания школы решила продолжить заниматься тем, что я люблю. Поступила на руководителя хореографическим коллективом, танцую разные жанры и перевелась в Москву.

В настоящий момент я хореограф и обучаю детей, а параллельно работаю артисткой шоу-балета. Моя работа — это любимое дело, путешествия, новые и интересные знакомства, колоссальный труд над самой собой, за который потом охватывает гордость.

Помимо танцев занимаюсь фотографией. Частые съемки — это глоток энергии, в процессе которых я раскрываюсь с разных сторон и проживаю момент по-разному, перевоплощаясь в разные образы. Так я отвлекаюсь от повседневности и чувствую гармонию с собой. Мне приятны комплименты фотографов в совместной работе".

С 1 по 9 сентября на сайте будет запущено новое голосование за одну из девушек, которая пройдет на следующий этап конкурса. Еще троих выберет жюри. Таким образом, будет отобрано сразу четыре девушки!

С 7 по 10 октября жюри, на основании фотографий, видеороликов и пользовательского голосования на сайте выберет «Девушку года Playboy 2019». До 14 октября на сайте будут оглашены результаты.

Победительница получит почетный титул «Девушка года Playboy 2019», съемку на обложку легендарного журнала, а также призы от партнеров мероприятия. До 18 октября состоится фотосессия победительницы для последующей публикации в журнале Playboy и на сайте.

В ноябре 2019 года в честь «Девушки года» будет устроена вечеринка в одном из самых модных московских клубов, где пройдет торжественная церемония награждения, сообщает  playboyrussia.com

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#конкурс #Playboy
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Комментарии (17)

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иван

2 минуты назад
сиси повисшие, казаки видать утрепали. и пресса нет. отстой
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Пос Сырский

5 минут назад
Точное и актуальное расписание городских муниципальных автобусов Здесь http://www.lt-systems.ru/ Крайние на Сырский №28 от НЛМК в 00:10 время прохождения конкретных остановок пл Кольцевая 00:29 ул Бунина/27 микр 00:38. Крайний №24а от Чаплыг.ш. в 23:36 ул Терешковой 00:05,Обл Больница 00:18, Ул Бунина/27 микр 00:24. Расписание других маршрутов от конечных остановок Липчане могут узнать здесь http://www.lt-systems.ru/
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Липецк

11 минут назад
Город тухлодырых шлюх .
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Сказочный Д.

12 минут назад
Из кизяков России в звезды плэйбоя. Вот это рост, вот это карьера)))
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Рикитави

12 минут назад
Учителей увольняли за то что они на своих страничках фото в купальниках с отдыха оставляли, а здесь продолжает учить детей ( херографии). Что за бред, а ушки заячьи где.
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Злой

18 минут назад
Аналгелина... как много в этом слове... И еще журнал PlayBoy... Все становится ясным! Очередная восходящая "ЗВЯЗДА"! Другими словами - "ШЛ*ХА"! Нормальная девушка, будучи красивой, в мужском журнале не будет выставлять свои телеса...
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Сначала,показалось,

24 минуты назад
Олень, что г.48 снова опечатался)))
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Олень

28 минут назад
Аналгелина?
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-------------

28 минут назад
Плейбой- игра мальчиков.Сомнительные достижения для порядочной девушки. Показатель нравственности в обществе. Что мы еще хотим от наших детей, если в честь такой Победы закатываем вечеринки, чевствуем победительницу. Девушка молодец, целеустремленная, но победа для мужских утех...
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Казатутка

29 минут назад
Хороша
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