Происшествия
5 минут назад
В Липецке ограбили 72-летнего мужчину
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Грабители задержаны
28 июля в УМВД России по Липецку обратился 72-летний пенсионер с заявлением о том, что 28 июля неизвестные у дома по ул.Адм.Макарова с применением насилия открыто похитили у него барсетку, в которой находились деньги в сумме 7700 рублей.
Сотрудниками полиции по подозрению в совершении установлены подозреваемые – двое неработающих ранее судимых жителей Липецка, 36 и 40 лет.
Расследование проводит УМВД России по Липецку.
Сотрудниками полиции по подозрению в совершении установлены подозреваемые – двое неработающих ранее судимых жителей Липецка, 36 и 40 лет.
Расследование проводит УМВД России по Липецку.
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