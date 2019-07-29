В Липецке ограбили 72-летнего мужчину

Грабители задержаны

28 июля в УМВД России по Липецку обратился 72-летний пенсионер с заявлением о том, что 28 июля неизвестные у дома по ул.Адм.Макарова с применением насилия открыто похитили у него барсетку, в которой находились деньги в сумме 7700 рублей.



Сотрудниками полиции по подозрению в совершении установлены подозреваемые – двое неработающих ранее судимых жителей Липецка, 36 и 40 лет.



Расследование проводит УМВД России по Липецку.