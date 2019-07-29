Происшествия

5 минут назад

В Липецке ограбили 72-летнего мужчину

56
#грабеж
В Липецке ограбили 72-летнего мужчину

Грабители задержаны

28 июля в УМВД России по Липецку обратился 72-летний пенсионер с заявлением о том, что 28 июля неизвестные у дома по ул.Адм.Макарова с применением насилия открыто похитили у него барсетку, в которой находились деньги в сумме 7700 рублей.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении установлены подозреваемые – двое неработающих ранее судимых жителей Липецка, 36 и 40 лет.

Расследование проводит УМВД России по Липецку.
56
#грабеж

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

У елецкой пенсионерки украли петуха
#кража
У елецкой пенсионерки украли петуха

7 минут назад

Происшествия
Упавший тополь обесточил магазин и дом в Липецке
#дерево #падение
Упавший тополь обесточил магазин и дом в Липецке

сегодня, 07:56

Происшествия
Из-за мужского стриптиза в Липецке произошло ДТП
#дтп #стриптиз
50
Из-за мужского стриптиза в Липецке произошло ДТП

вчера, 21:33

Происшествия
В Липецке полиция ловила скрывшегося с места ДТП водителя
#дтп #погоня
27
В Липецке полиция ловила скрывшегося с места ДТП водителя

вчера, 15:43

Происшествия
В Липецке ночью горела бытовка и балкон
#пожар
В Липецке ночью горела бытовка и балкон

вчера, 12:59

Происшествия
Чемодан на входе в липецкий торговый центр вызвал подозрение у охранника
#подозрительный предмет
7
Чемодан на входе в липецкий торговый центр вызвал подозрение у охранника

вчера, 12:52

Происшествия