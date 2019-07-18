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вчера, 16:05
«Игра престолов» номинирована на рекордное число «Эмми»
71-ая церемония вручения награды "Эмми" состоится в Лос-Анджелесе 22 сентября.
Восьмой и заключительный сезон сериала "Игра престолов" представлен в 32 номинациях американской телевизионной премии "Эмми" 2019 года. Так сериал Джорджа Мартина по книгам побил рекорд, который в течение 25 лет удерживал сериал "Полиция Нью-Йорка", один из сезонов которого в 1994 году был представлен в 27 номинациях, уточняет ТАСС.
«Игра престолов» была номинирована в категории «Лучший драматический сериал». Кита Хэрингтона выдвинули в категории «Лучшая мужская роль в драматическом сериале», Эмилию Кларк — «Лучшая женская роль». В категории «Лучшая актриса второго плана» номинированы Лина Хеди, Мэйси Уильямс, Гвендолин Кристи, Софи Тернер. Альфи Аллен, Питер Динклейдж и Николай Костер-Вальдау удостоились номинаций за лучшую мужскую роль второго плана. Карис ван Хаутен была номинирована в категории «Лучшая приглашенная актриса», перечисляет РБК.
По количеству номинаций за "Игрой престолов" последовали сериалы "Чудесная миссис Мейзел" (20 номинаций), "Чернобыль" (19 номинаций), "Субботняя ночь в прямом эфире" (18 номинаций), Барри (17 номинаций) и "Когда они видят нас" (16 номинаций).
Сериал по мотивам серии романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина начали показывать в 2011 году. Первые шесть сезонов состояли из 10 серий, седьмой — из семи. Последний, восьмой сезон сериала состоит из шести эпизодов. Его начали снимать еще в 2017 году, а для предотвращения возможных утечек создатели «Игры престолов» собирались снять несколько вариантов финальной серии.
«Игра престолов» была номинирована в категории «Лучший драматический сериал». Кита Хэрингтона выдвинули в категории «Лучшая мужская роль в драматическом сериале», Эмилию Кларк — «Лучшая женская роль». В категории «Лучшая актриса второго плана» номинированы Лина Хеди, Мэйси Уильямс, Гвендолин Кристи, Софи Тернер. Альфи Аллен, Питер Динклейдж и Николай Костер-Вальдау удостоились номинаций за лучшую мужскую роль второго плана. Карис ван Хаутен была номинирована в категории «Лучшая приглашенная актриса», перечисляет РБК.
По количеству номинаций за "Игрой престолов" последовали сериалы "Чудесная миссис Мейзел" (20 номинаций), "Чернобыль" (19 номинаций), "Субботняя ночь в прямом эфире" (18 номинаций), Барри (17 номинаций) и "Когда они видят нас" (16 номинаций).
Сериал по мотивам серии романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина начали показывать в 2011 году. Первые шесть сезонов состояли из 10 серий, седьмой — из семи. Последний, восьмой сезон сериала состоит из шести эпизодов. Его начали снимать еще в 2017 году, а для предотвращения возможных утечек создатели «Игры престолов» собирались снять несколько вариантов финальной серии.