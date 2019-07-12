Общество

54 минуты назад

В авиацентре состоится патриотическая акция

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#авиацентр #акция #патриотизм
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В авиацентре состоится патриотическая акция

Молодежь увидит условия службы летчиков и разобьет палаточный лагерь.

На территории военного аэродрома под Липецком состоится областная гражданско-патриотическая акция «В армии служить – почетно!». Ее проводит управление внутренней политики Липецкой области.

Акцию намерены провести до конца сентября. Она ориентирована на молодых ребят. По планам управления в акции примут участие 900 человек – учащиеся образовательных учреждений всех муниципальных районов и городских округов Липецкой области, представители общественных объединений. Самой активной часть программы станет мастер-класс по установке палаток в полевых условиях. В рамках патриотической акции запланировано вручение призов победителям областного смотра на лучшую подготовку граждан к военной службе.

Для участников акции на аэродроме будет работать полевая кухни: молодежь накормят гречкой с тушенкой, угостят чаем. Организация мероприятия обойдется заказчику в 392 000 рублей.
1 376
#авиацентр #акция #патриотизм
1

Комментарии (1)

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Куралес

12 минут назад
Кохда это будя ,приду каши полопать
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