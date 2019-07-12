В авиацентре состоится патриотическая акция

Молодежь увидит условия службы летчиков и разобьет палаточный лагерь.

На территории военного аэродрома под Липецком состоится областная гражданско-патриотическая акция «В армии служить – почетно!». Ее проводит управление внутренней политики Липецкой области.



Акцию намерены провести до конца сентября. Она ориентирована на молодых ребят. По планам управления в акции примут участие 900 человек – учащиеся образовательных учреждений всех муниципальных районов и городских округов Липецкой области, представители общественных объединений. Самой активной часть программы станет мастер-класс по установке палаток в полевых условиях. В рамках патриотической акции запланировано вручение призов победителям областного смотра на лучшую подготовку граждан к военной службе.



Для участников акции на аэродроме будет работать полевая кухни: молодежь накормят гречкой с тушенкой, угостят чаем. Организация мероприятия обойдется заказчику в 392 000 рублей.