В России
сегодня, 11:44
В деле московского метро нашли мошенничество и халатность
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
Следственными органами главного СУ СК РФ по Москве по результатам проведенной проверки по заявлению ГУП «Московский метрополитен» возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 293 УК РФ (халатность), сообщает ведомство. Сумма ущерба не уточняется.
По данным следствия, в период 2013-2014 годов сотрудники АО «Триада-Холдинг», похитили денежные средства, выделенные для производства работ по ликвидации течи в одном из перегонов. Своими действиями указанные лица причинили ущерб ГУП «Московский метрополитен» в особо крупном размере. Также следователи проверят действия сотрудников ГУПа, допустивших халатность. Преступления выявлена в результате совместной работы следователей и сотрудников столичного метрополитена.
В пресс-службе метрополитена подтвердили, что дело возбуждено по заявлению предприятия.
— Мы заинтересованы во всестороннем и объективном расследовании этого дела и будем оказывать всемерное содействие правоохранительным органам, — рассказали сотрудники пресс-службы «Вечерней Москве».
По данным следствия, в период 2013-2014 годов сотрудники АО «Триада-Холдинг», похитили денежные средства, выделенные для производства работ по ликвидации течи в одном из перегонов. Своими действиями указанные лица причинили ущерб ГУП «Московский метрополитен» в особо крупном размере. Также следователи проверят действия сотрудников ГУПа, допустивших халатность. Преступления выявлена в результате совместной работы следователей и сотрудников столичного метрополитена.
В пресс-службе метрополитена подтвердили, что дело возбуждено по заявлению предприятия.
— Мы заинтересованы во всестороннем и объективном расследовании этого дела и будем оказывать всемерное содействие правоохранительным органам, — рассказали сотрудники пресс-службы «Вечерней Москве».
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