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сегодня, 17:16
Суд в Новосибирске приговорил главу банды киллеров к 24 годам заключения
По версии следствия, он руководил группой киллеров, а также сам совершал убийства
Новосибирский областной суд приговорил к 24 годам лишения свободы Анатолия Радченко, одного из лидеров жестокой преступной банды, известного под прозвищем Челентано, передает ТАСС. "Окончательное наказание - 24 года колонии строгого режима и штраф в 1 млн рублей", - сказал судья, оглашая приговор Радченко.
По версии следствия, Радченко с 1997 по 2009 годы состоял в преступном сообществе Александра Трунова, контролировавшем изрядную долю легального и теневого бизнеса в Новосибирске. При этом Челентано руководил своего рода ячейкой банды, которая занималась физическим устранением неугодных Трунову людей.
Также установлена причастность Радченко к хищению доли в уставном капитале компании "Центр-систем" и покушении на хищение доли в компании "Бархат" в период с 1991 по 1998 год.
Кроме руководства структурными подразделениями преступного сообщества, создания и руководства бандой, убийств, покушений на убийства и подстрекательство к покушению, Радченко инкриминируют незаконный оборот оружия и боеприпасов, а также мошенничество. После задержания самого Трунова и других участников его банды в 2009 году, главный киллер преступного сообщества скрылся и более пяти лет находился в розыске. Лишь в 2014 году его задержали на территории Австрии и передали российскому правосудию.
Осужденный заявил, что не согласен с приговором и намерен его обжаловать.
По версии следствия, Радченко с 1997 по 2009 годы состоял в преступном сообществе Александра Трунова, контролировавшем изрядную долю легального и теневого бизнеса в Новосибирске. При этом Челентано руководил своего рода ячейкой банды, которая занималась физическим устранением неугодных Трунову людей.
Также установлена причастность Радченко к хищению доли в уставном капитале компании "Центр-систем" и покушении на хищение доли в компании "Бархат" в период с 1991 по 1998 год.
Кроме руководства структурными подразделениями преступного сообщества, создания и руководства бандой, убийств, покушений на убийства и подстрекательство к покушению, Радченко инкриминируют незаконный оборот оружия и боеприпасов, а также мошенничество. После задержания самого Трунова и других участников его банды в 2009 году, главный киллер преступного сообщества скрылся и более пяти лет находился в розыске. Лишь в 2014 году его задержали на территории Австрии и передали российскому правосудию.
Осужденный заявил, что не согласен с приговором и намерен его обжаловать.