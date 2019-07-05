Общество

55 минут назад

Граффити с истребителем на площади Победы уже рисуют

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#граффити #Соколы России #День города
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Граффити с истребителем на площади Победы уже рисуют

На торце дома №3б по площади Победы уже заметен контур истребителя Су-37. Граффити на высотке рисует художник из студии 13 by Black Star Тимур Молотов. По задумке автора, самолёт будет «взмывать» с высотки в небо в сторону площади Победы. 

Художник работает при помощи автовышки. На здании он уже наметил очертания истребителя, которые заполняет синими и голубыми красками - фирменными цветами бортов пилотажной группы «Соколы России». 

Напомним, что выбор рисунка, который украсит здание, не случаен. История Липецка неразрывно связана с авиацией, а «Соколы России», по мнению специалистов, считаются  одной из лучших пилотажных групп страны.

Граффити планируют закончить к Дню города. В 2019 году праздничные мероприятия запланированы на 19-21 июля.

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#граффити #Соколы России #День города
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Комментарии (4)

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Люба

2 минуты назад
А что - нибудь не на тему войны слабо нарисовать ? Задолбали со своими войнушками
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простите пожалуйста

20 минут назад
А кто такие соколы России? Это те которые 18 лет не устраивают авиашоу на аэродроме?
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интересно

29 минут назад
Дом-то жилой. Как человек будет спать рядом с рисунком? Вдруг он радиоактивный? Или жилец не разделяет советских самолетных взглядов?
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идея хорошая

41 минуту назад
молодцы, город преображается понемногу
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