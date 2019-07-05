55 минут назад
Граффити с истребителем на площади Победы уже рисуют
На торце дома №3б по площади Победы уже заметен контур истребителя Су-37. Граффити на высотке рисует художник из студии 13 by Black Star Тимур Молотов. По задумке автора, самолёт будет «взмывать» с высотки в небо в сторону площади Победы.
Напомним, что выбор рисунка, который украсит здание, не случаен. История Липецка неразрывно связана с авиацией, а «Соколы России», по мнению специалистов, считаются одной из лучших пилотажных групп страны.
Граффити планируют закончить к Дню города. В 2019 году праздничные мероприятия запланированы на 19-21 июля.
Люба
простите пожалуйста
интересно
идея хорошая