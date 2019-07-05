В Карелии липецкий байкер попал в ДТП

Авария произошла на трассе "Кола"

Накануне на 368 км федеральной автодороги «Кола» 46-летний водитель автомобиля «ВАЗ» при осуществлении поворота налево, совершил столкновение с мотоциклом «Хонда», который двигался во встречном направлении.



В результате ДТП травмирован 57-летний мотоциклист, житель Липецкой области, ему оказана медицинская помощь, сообщили в ГИБДД Карелии.