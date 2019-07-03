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Из-за громкой музыки мужчина открыл стрельбу по соседям
Вечеринка закончилась в больнице.
Красноярец открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки, против него возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщили РИА Новости в красноярской полиции.
- Сидели отдыхали у брата: шашлыки, музыка. Около 12 ночи у соседа начали пускать фейерверки. После этого он явился к нам, давай орать, что мы мешаем, угрожать, что расстреляет, - рассказала «КП» супруга потерпевшего.
После этого заявления красноярка попросила супруга поехать домой. Однако они не успели. Сев в машину, пара увидела, что сосед бежит к ним с ружьем. Попутно мужчина стрелял в землю и воздух. Завязалась словесная перепалка: выстрелы в этот момент не прекращались.
— Моему мужу попало в руку. Мы всю ночь просидели в больнице. Достали пулю, застрявшую в локте, наложили швы. Потом мы написали заявление на этого соседа, - сообщила женщина изданию «ОМ1».
Совместно с супругом они написали заявление на нерадивого соседа.
- Сидели отдыхали у брата: шашлыки, музыка. Около 12 ночи у соседа начали пускать фейерверки. После этого он явился к нам, давай орать, что мы мешаем, угрожать, что расстреляет, - рассказала «КП» супруга потерпевшего.
После этого заявления красноярка попросила супруга поехать домой. Однако они не успели. Сев в машину, пара увидела, что сосед бежит к ним с ружьем. Попутно мужчина стрелял в землю и воздух. Завязалась словесная перепалка: выстрелы в этот момент не прекращались.
— Моему мужу попало в руку. Мы всю ночь просидели в больнице. Достали пулю, застрявшую в локте, наложили швы. Потом мы написали заявление на этого соседа, - сообщила женщина изданию «ОМ1».
Совместно с супругом они написали заявление на нерадивого соседа.