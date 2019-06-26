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Мать 10 детей умерла в СИЗО
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Женщина была истощена и имела тяжелое заболевание.
Мать десятерых детей 61-летняя Наталья Ильина, подозреваемая в покушении на мошенничество, умерла в СИЗО-1 Нижнего Новгорода, сообщает «Лента.ру». По мнению адвокатов и родственников женщины, это могло произойти из-за нечеловеческих условий в следственном изоляторе. По словам адвоката, вскоре после перевода в СИЗО Нижегородской области подозреваемая стала жаловаться на самочувствие и падать в обмороки, но руководство следственного изолятора отказывало больной в медицинской помощи. Адвокаты направили жалобы в прокуратуру, администрацию президента, Следственный комитет и уполномоченному по правам человека, чтобы привлечь виновных в случившемся к ответственности.
Главное управление ФСИН РФ по Нижегородской области подтвердило факт смерти в нижегородском СИЗО Натальи Ильиной. При этом в ведомстве опровергли данные о том, что женщина могла умереть от истощения. Представители ведомства не стали озвучивать подробности произошедшего. Как сообщили РИА Новости в СК РФ по Нижегородской области, Наталья Ильина была ВИЧ-инфицированной, что вызвало осложнение ее состояния. Источник издания в правоохранительных органах сообщил, многодетной матери несколько раз диагностировали ВИЧ-инфекцию и туберкулез, но она отказывалась от лечения. По словам собеседника, причина смерти стала острая сердечно-легочная недостаточность.
Главное управление ФСИН РФ по Нижегородской области подтвердило факт смерти в нижегородском СИЗО Натальи Ильиной. При этом в ведомстве опровергли данные о том, что женщина могла умереть от истощения. Представители ведомства не стали озвучивать подробности произошедшего. Как сообщили РИА Новости в СК РФ по Нижегородской области, Наталья Ильина была ВИЧ-инфицированной, что вызвало осложнение ее состояния. Источник издания в правоохранительных органах сообщил, многодетной матери несколько раз диагностировали ВИЧ-инфекцию и туберкулез, но она отказывалась от лечения. По словам собеседника, причина смерти стала острая сердечно-легочная недостаточность.
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