Происшествия

31 минуту назад

МЧС бьет тревогу: опасность больших пожаров нарастает

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#пожар
МЧС бьет тревогу: опасность больших пожаров нарастает

За прошедшие сутки на территории Липецкой области зафиксирован 13 случаев горения сухой растительности. 

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, пожары зафиксированы в Липецком, Грязинском, Елецком, Воловском, Данковсковском, Задонском,  Усманском и Чаплыгинском районах. В прошлом году 25 июня не было зарегистрировано ни одного такого пожара.

С нарастающим итогом с начала года в области зарегистрированы 1243 пожара, связанных с горением сухой растительности на общей площади 225,454 Га. (За аналогичном период прошлого года зарегистрировано 136 случаев горения сухой растительности на общей площади 52,863 Га).

Также за прошедшие сутки зарегистрировано 11 случаев горения мусора на несанкционированных свалках.

Главное управление МЧС России напоминает, что с 25 апреля по 31 августа на территории Липецкой области действует особый противопожарный режим. 

С 10 по 30 июня действует ограничение  пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. 

Главное управление МЧС России по Липецкой области обращается к жителям города и области с просьбой быть предельно осторожными и внимательными. Потушить траву, когда она разгорится не так просто, как кажется. Последствиями часто становится уничтожение жилых домов (часто не одного), хозяйственных построек и др. Особенно губителен огонь для жителей отдаленных деревень. Хотелось бы также напомнить, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную и даже уголовную ответственность. В условиях особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается вдвое! 


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#пожар

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