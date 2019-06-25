Происшествия
20 минут назад
В честь липецких выпускников гремит салют
На Соборной площади завершаются «Липецкие зори».
Городской выпускной бал «Липецкие зори» завершился салютом. Сейчас его залпы видны над Соборной площадью.
Напомним, сегодня из городских школ выпускаются 2 499 юношей и девушек. В 16.00 в школах вручали аттестаты, а в 19.30 на Соборной начался общегородской выпускной бал. В течение вечера выпускников поздравляли первые лица региона, развлекали танцоры и музыканты. Приглашёнными звёздами праздника стали музыканты из Тамбова - кавер-группа «Нестройные».
Напомним, сегодня из городских школ выпускаются 2 499 юношей и девушек. В 16.00 в школах вручали аттестаты, а в 19.30 на Соборной начался общегородской выпускной бал. В течение вечера выпускников поздравляли первые лица региона, развлекали танцоры и музыканты. Приглашёнными звёздами праздника стали музыканты из Тамбова - кавер-группа «Нестройные».
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