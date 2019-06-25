Происшествия

20 минут назад

В честь липецких выпускников гремит салют

3 434
#Липецкие зори #салют #выпускной
В честь липецких выпускников гремит салют

На Соборной площади завершаются «Липецкие зори». 

Городской выпускной бал «Липецкие зори» завершился салютом. Сейчас его залпы видны над Соборной площадью.

Напомним, сегодня из городских школ выпускаются 2 499 юношей и девушек. В 16.00 в школах вручали аттестаты, а в 19.30 на Соборной начался общегородской выпускной бал. В течение вечера выпускников поздравляли первые лица региона, развлекали танцоры и музыканты. Приглашёнными звёздами праздника стали музыканты из Тамбова - кавер-группа «Нестройные».

img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
3 434
#Липецкие зори #салют #выпускной

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

бурса закончилась

2 минуты назад
100 баллов за ЕГ соответствует твердой троечке в советской школе
ответить

Г48 гавносайт

2 минуты назад
Комментарии закрывает.
ответить

Дочь укропа

5 минут назад
Отдамся липецкому выпускнику. Назло НАТО
ответить

Еще в рубрике

На перекрестке улиц Фрунзе и Первомайской погиб мотоциклист
#Авария #ДТП
16
На перекрестке улиц Фрунзе и Первомайской погиб мотоциклист

сегодня, 21:13

Происшествия
Пожар в Воронежском заповеднике потушен
#пожар
Пожар в Воронежском заповеднике потушен

сегодня, 21:02

Происшествия
В Липецкой области тушат пожар в заповеднике
#пожар
1
В Липецкой области тушат пожар в заповеднике

сегодня, 19:27

Происшествия
Мужчина воровал из магазинов детское питание и пельмени
#кража #магазин
12
Мужчина воровал из магазинов детское питание и пельмени

сегодня, 09:19

Происшествия
«Хендай» перевернулся после столкновения с «ВАЗом»
#Авария #ДТП
7
«Хендай» перевернулся после столкновения с «ВАЗом»

сегодня, 09:11

Происшествия
Липчанка купила на рынке золотые украшения и очень удивилась, когда они оказались поддельными
#мошенничество
31
Липчанка купила на рынке золотые украшения и очень удивилась, когда они оказались поддельными

сегодня, 08:57

Происшествия