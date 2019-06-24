сегодня, 09:53
Липчане остались без отдыха в Грузии
Наши туристы любят проводить там отпуск
Но как же быть тем, кто забронировал путевки на отдых в Грузии этим летом? Не останутся ли туристы и без путешествий, и без денег? На эти вопросы GOROD48 отметил руководитель региональной сети туристических агентств Анатолий Емельянов. По словам эксперта, туроператоры идут навстречу путешественникам: туристы могут в полном объеме получить все заплаченные деньги.
- У липчан в этом году был довольно большой спрос на Грузию. Это связано с тем, что отдых в Грузии выходит дешевле, чем российские курорты. Стоимость тура на неделю с перелетом, трансфером и медицинской страховкой в Грузию составляет около 40 000 рублей. За эту сумму, например, в Крыму или Сочи даже не найти приличного жилья. Соответственно, спрос на Грузию большой, - оценивает ситуацию на рынке Анатолий Емельянов. - Туры уже отменены. Туристам предлагают или вернуть деньги, или рассмотреть другие направления. Это все, что остается людям. Российские туристические операторы выполняют распоряжение Ростуризма и не идут на риск делать стыковочные перелеты в Грузию через третьи страны.
В непростой ситуации оказалась липчанка Елена. Она и ее дочь очень долго живут мечтами посетить Грузию. И вот этим летом семья Елены наконец-то забронировала билеты и проживание в Грузии с 22 июля по 5 августа. Перелет липчане взяли у грузинской авиакомпании с вылетом из Воронежа. Липчанка и ее дочь уже наизусть выучили все путеводители, но мечте, кажется, не суждено сбыться.
- Утром в субботу ко мне с криком в спальню вбежала дочь: «Мама, ты видишь?! Как нам быть?!». Мне пришлось сразу звонить в кассу воронежского аэропорта, уточнять ситуацию. Там меня начали успокаивать, говорить, что ситуация скоро разрешится.
Аналогичную позицию занял и менеджер авиакомпании Михаил. Молодой человек, впрочем, обещает скоро сообщить, сможем ли мы попасть в Грузию через «камчатку» - с пересадкой в Армении или Турции. Но в это я мало верю. И еще неизвестно, в какую сумму это выльется… Я не готова увеличивать расходы из-за того, что страны ссорятся. Почему должны страдать рядовые граждане? Нам до этой политики… - высказывает свою позицию Елена. - Кроме того, наше жилье забронировано у частных компаний через специальный сайт аренды недвижимости. Если я не приеду, то «попаду» на 5 000 — 6 000 рублей. Почему я кому-то должна дарить свои деньги? Лучше бы я на эти деньги поела лобстеров в ресторане!
Дочь Елены через социальные сети активно общается с теми россиянами, которые сейчас отдыхают в Грузии. Все собеседники девушки, как один, утверждают — опасности нет: в Тбилиси все спокойно.
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Мне многие стали писать и интересоваться: «Как дела?» в связи с ситуацией в Тбилиси. Всем большое спасибо за заботу. С нами все хорошо, и в городе тоже. Ситуация такая: центральная улица «проспект Шота Руставели» перекрыта второй день подряд по вечерам. У бывшего здания парламента проходит митинг с требованием отстранить от исполнения некоторых чиновников. Вчера грубо разгоняли. Сейчас пока все спокойно. Во всем остальном городе и даже в центре все тихо и спокойно. Город живет, как и раньше, туристы гуляют, как и раньше. Никакой угрозы для туристов и всех остальных жителей, кто не лезет на митинг, нет. Все местные, у кого спрашивали, говорят, что там «всякие ненормальные» и что «все это бред». По делу: к туристам и к народу русскому все тут очень тепло и хорошо относятся и очень нас любят. Не любят только русское правительство, что естественно, так как под нашей оккупацией уже 20% страны. Удивительно то, что местные телеканалы показывают прямой эфир с митинга. Хотя митинг оппозиционный и против государства. Показывают государственные каналы (в том числе первый канал Грузии), как минимум насчитали 10 каналов с прямой трансляцией с места событий. В России представить, что, например, митинг Навального будут показывать по первому, второму ит.д. - невозможно, а жаль Если есть какие вопросы на эту тему - пишите, что знаю, расскажу, находясь на месте всего происходящего. Фото сделал вчера, (первый день митинга) 20.06. #тбилси #грузия #tbilisi #georgia #rustaveli
Как сообщили GOROD48 в региональном Роспотребнадзоре, пока никто из купивших туры в Грузию не обращался за консультацией в ведомство. Если у липчан есть вопросы по ситуации с путевками и билетами, то их готовы выслушать по телефонам 308-855 и 308-836.
Фото: erevan.by
ап
Николай
Гость
;)
Злобные,
Гостъ
Пропаганда
Мама Стифлера
липчанка Елена в шоке
Ели пукали