Липчане остались без отдыха в Грузии

Наши туристы любят проводить там отпуск

Вечером в пятницу Ростуризм рекомендовал российским туристическим операторам отказаться от продажи путевок в Грузию. Ранее МИД РФ рекомендовал россиянам в интересах безопасности воздерживаться от поездок в Грузию. Ростуризм также рекомендовал россиянам пока воздержаться от поездок в эту страну в туристических целях. Кроме того, российским авиакомпаниям запретили осуществлять сообщение со страной: с 8 июля 2019 года авиакомпаниям РФ запрещено осуществлять воздушные перевозки граждан из РФ на территорию Грузии. Причина таких мер - осложнение внутриполитической ситуации в Грузии.Но как же быть тем, кто забронировал путевки на отдых в Грузии этим летом? Не останутся ли туристы и без путешествий, и без денег? На эти вопросы GOROD48 отметил руководитель региональной сети туристических агентств Анатолий Емельянов. По словам эксперта, туроператоры идут навстречу путешественникам: туристы могут в полном объеме получить все заплаченные деньги.- У липчан в этом году был довольно большой спрос на Грузию. Это связано с тем, что отдых в Грузии выходит дешевле, чем российские курорты. Стоимость тура на неделю с перелетом, трансфером и медицинской страховкой в Грузию составляет около 40 000 рублей. За эту сумму, например, в Крыму или Сочи даже не найти приличного жилья. Соответственно, спрос на Грузию большой, - оценивает ситуацию на рынке Анатолий Емельянов. - Туры уже отменены. Туристам предлагают или вернуть деньги, или рассмотреть другие направления. Это все, что остается людям. Российские туристические операторы выполняют распоряжение Ростуризма и не идут на риск делать стыковочные перелеты в Грузию через третьи страны.В непростой ситуации оказалась липчанка Елена. Она и ее дочь очень долго живут мечтами посетить Грузию. И вот этим летом семья Елены наконец-то забронировала билеты и проживание в Грузии с 22 июля по 5 августа. Перелет липчане взяли у грузинской авиакомпании с вылетом из Воронежа. Липчанка и ее дочь уже наизусть выучили все путеводители, но мечте, кажется, не суждено сбыться.- Утром в субботу ко мне с криком в спальню вбежала дочь: «Мама, ты видишь?! Как нам быть?!». Мне пришлось сразу звонить в кассу воронежского аэропорта, уточнять ситуацию. Там меня начали успокаивать, говорить, что ситуация скоро разрешится.Аналогичную позицию занял и менеджер авиакомпании Михаил. Молодой человек, впрочем, обещает скоро сообщить, сможем ли мы попасть в Грузию через «камчатку» - с пересадкой в Армении или Турции. Но в это я мало верю. И еще неизвестно, в какую сумму это выльется… Я не готова увеличивать расходы из-за того, что страны ссорятся. Почему должны страдать рядовые граждане? Нам до этой политики… - высказывает свою позицию Елена. - Кроме того, наше жилье забронировано у частных компаний через специальный сайт аренды недвижимости. Если я не приеду, то «попаду» на 5 000 — 6 000 рублей. Почему я кому-то должна дарить свои деньги? Лучше бы я на эти деньги поела лобстеров в ресторане!Дочь Елены через социальные сети активно общается с теми россиянами, которые сейчас отдыхают в Грузии. Все собеседники девушки, как один, утверждают — опасности нет: в Тбилиси все спокойно.Как сообщили GOROD48 в региональном Роспотребнадзоре, пока никто из купивших туры в Грузию не обращался за консультацией в ведомство. Если у липчан есть вопросы по ситуации с путевками и билетами, то их готовы выслушать по телефонам 308-855 и 308-836.Фото: erevan.by