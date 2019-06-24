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сегодня, 09:53

Липчане остались без отдыха в Грузии

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#туризм #Грузия #отдых
Липчане остались без отдыха в Грузии

Наши туристы любят проводить там отпуск

Вечером в пятницу Ростуризм рекомендовал российским туристическим операторам отказаться от продажи путевок в Грузию. Ранее МИД РФ рекомендовал россиянам в интересах безопасности воздерживаться от поездок в Грузию. Ростуризм также рекомендовал россиянам пока воздержаться от поездок в эту страну в туристических целях. Кроме того, российским авиакомпаниям запретили осуществлять сообщение со страной: с 8 июля 2019 года авиакомпаниям РФ запрещено осуществлять воздушные перевозки граждан из РФ на территорию Грузии. Причина таких мер - осложнение внутриполитической ситуации в Грузии.

Но как же быть тем, кто забронировал путевки на отдых в Грузии этим летом? Не останутся ли туристы и без путешествий, и без денег? На эти вопросы GOROD48 отметил руководитель региональной сети туристических агентств Анатолий Емельянов. По словам эксперта, туроператоры идут навстречу путешественникам: туристы могут в полном объеме получить все заплаченные деньги.

 - У липчан в этом году был довольно большой спрос на Грузию. Это связано с тем, что отдых в Грузии выходит дешевле, чем российские курорты. Стоимость тура на неделю с перелетом, трансфером и медицинской страховкой в Грузию составляет около 40 000 рублей. За эту сумму, например, в Крыму или Сочи даже не найти приличного жилья. Соответственно, спрос на Грузию большой, - оценивает ситуацию на рынке Анатолий Емельянов. - Туры уже отменены. Туристам предлагают или вернуть деньги, или рассмотреть другие направления. Это все, что остается людям. Российские туристические операторы выполняют распоряжение Ростуризма и не идут на риск делать стыковочные перелеты в Грузию через третьи страны.

В непростой ситуации оказалась липчанка Елена. Она и ее дочь очень долго живут мечтами посетить Грузию. И вот этим летом семья Елены наконец-то забронировала билеты и проживание в Грузии с 22 июля по 5 августа. Перелет липчане взяли у грузинской авиакомпании с вылетом из Воронежа. Липчанка и ее дочь уже наизусть выучили все путеводители, но мечте, кажется, не суждено сбыться.

 - Утром в субботу ко мне с криком в спальню вбежала дочь: «Мама, ты видишь?! Как нам быть?!». Мне пришлось сразу звонить в кассу воронежского аэропорта, уточнять ситуацию. Там меня начали успокаивать, говорить, что ситуация скоро разрешится.

Аналогичную позицию занял и менеджер авиакомпании Михаил. Молодой человек, впрочем, обещает скоро сообщить, сможем ли мы попасть в Грузию через «камчатку» - с пересадкой в Армении или Турции. Но в это я мало верю. И еще неизвестно, в какую сумму это выльется… Я не готова увеличивать расходы из-за того, что страны ссорятся. Почему должны страдать рядовые граждане? Нам до этой политики… - высказывает свою позицию Елена. - Кроме того, наше жилье забронировано у частных компаний через специальный сайт аренды недвижимости. Если я не приеду, то «попаду» на 5 000 — 6 000 рублей. Почему я кому-то должна дарить свои деньги? Лучше бы я на эти деньги поела лобстеров в ресторане!

Дочь Елены через социальные сети активно общается с теми россиянами, которые сейчас отдыхают в Грузии. Все собеседники девушки, как один, утверждают — опасности нет: в Тбилиси все спокойно.

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Мне многие стали писать и интересоваться: «Как дела?» в связи с ситуацией в Тбилиси. Всем большое спасибо за заботу. С нами все хорошо, и в городе тоже. Ситуация такая: центральная улица «проспект Шота Руставели» перекрыта второй день подряд по вечерам. У бывшего здания парламента проходит митинг с требованием отстранить от исполнения некоторых чиновников. Вчера грубо разгоняли. Сейчас пока все спокойно. Во всем остальном городе и даже в центре все тихо и спокойно. Город живет, как и раньше, туристы гуляют, как и раньше. Никакой угрозы для туристов и всех остальных жителей, кто не лезет на митинг, нет. Все местные, у кого спрашивали, говорят, что там «всякие ненормальные» и что «все это бред». По делу: к туристам и к народу русскому все тут очень тепло и хорошо относятся и очень нас любят. Не любят только русское правительство, что естественно, так как под нашей оккупацией уже 20% страны. Удивительно то, что местные телеканалы показывают прямой эфир с митинга. Хотя митинг оппозиционный и против государства. Показывают государственные каналы (в том числе первый канал Грузии), как минимум насчитали 10 каналов с прямой трансляцией с места событий. В России представить, что, например, митинг Навального будут показывать по первому, второму ит.д. - невозможно, а жаль Если есть какие вопросы на эту тему - пишите, что знаю, расскажу, находясь на месте всего происходящего. Фото сделал вчера, (первый день митинга) 20.06. #тбилси #грузия #tbilisi #georgia #rustaveli

Публикация от (@levmar)



Как сообщили GOROD48 в региональном Роспотребнадзоре, пока никто из купивших туры в Грузию не обращался за консультацией в ведомство. Если у липчан есть вопросы по ситуации с путевками и билетами, то их готовы выслушать по телефонам 308-855 и 308-836.

Фото: erevan.by
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#туризм #Грузия #отдых

Комментарии (20)

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ап

17 секунд назад
Злобные,, Ватники как раз и не летают...лютут те кто подстерегает народы России и грузии
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Николай

24 секунды назад
Нотя, в Грузии клубника 50-70р, черешня 80-150р за кг
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Гость

9 минут назад
здесь политика, сталкивают нас лбами православные народы:Россия Грузия,Украина,Молдавия, хотя грузины всегда были настроены против нас, теперь вдвойне, и ехать отдыхать и думать как к тебе там отнесутся за твои же деньги ,и рисковать случаем по меньшей мере Глупо
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;)

17 минут назад
Гостъ, сдаётся мне, что лобстеров дешевше тут покушать... ))) для этих целей в Грузию не обязательно ехать (али ей там старик неводом вылавливает и тут же свежатинку готовит?!)
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Злобные,

19 минут назад
Обиженные ватники лютуют.
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Гостъ

28 минут назад
Гиви и Дато плакаль,Лена не * .А как Лена расстроилься,ужас.За 5000 тыров,можно правую клешню лобстера куить только,да и то самого маленького.
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Пропаганда

33 минуты назад
Дорогие россияне! Так как мы находимся в кольце врагов, рассмотрите варианты с северной кореей, Сирией, Венесуэлой.
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Мама Стифлера

40 минут назад
Без лобстеров и секса с грузинами осталась. Бедняжечка, иди сопли тебе вытру
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липчанка Елена в шоке

46 минут назад
Она теперь не поест лобстеров в Тбилиси. Вся жизнь утратила смысл(
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Ели пукали

47 минут назад
россияне тоже не любят российское правительство с их антинародными реформами и китайской пропагандой, так что с грузинами тут полное взаимопонимание
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