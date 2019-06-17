В Липецке массовая авария

На Театральной площади произошло серьезное ДТП

На площади Театральной столкнулись автобус "Волгобас" маршрута №12, автомобиль ГАЗель, "Лада Калина" и "КИА".



Автобус ударил ГАЗель, которая столкнулась с "Ладой" и "КИА". "Ладу" от удара вынесло на пешеходную часть дороги.



В аварии пострадали водитель ГАЗели, которого увезла "скорая" в больницу.



В пассажирском автобусе пострадавших нет.



