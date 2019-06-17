Происшествия

50 минут назад

В Липецке массовая авария

4 1809
#ДТП
В Липецке массовая авария

На Театральной площади произошло серьезное ДТП 

На площади Театральной столкнулись  автобус  "Волгобас" маршрута №12, автомобиль ГАЗель, "Лада Калина" и "КИА".

Автобус ударил ГАЗель, которая столкнулась с "Ладой" и "КИА". "Ладу" от удара вынесло на пешеходную часть дороги.

В аварии пострадали водитель ГАЗели, которого увезла "скорая" в больницу.

В пассажирском автобусе пострадавших нет.

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#ДТП

Комментарии (4)

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Viktors

12 минут назад
Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog
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Кристина

26 минут назад
Так вот она какая "программа обновления городского транспорта" :)
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Анна

33 минуты назад
Понасажали на автобусы нерусских и теперь,что не авария в городе то по вине автобусников,хоть права проверяйте у них а то вообще ездить не умеют
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вася

38 минут назад
все автобусы новые перебили, колхозаны местные
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