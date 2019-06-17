Происшествия
50 минут назад
В Липецке массовая авария
На Театральной площади произошло серьезное ДТП
На площади Театральной столкнулись автобус "Волгобас" маршрута №12, автомобиль ГАЗель, "Лада Калина" и "КИА".
Автобус ударил ГАЗель, которая столкнулась с "Ладой" и "КИА". "Ладу" от удара вынесло на пешеходную часть дороги.
В аварии пострадали водитель ГАЗели, которого увезла "скорая" в больницу.
В пассажирском автобусе пострадавших нет.
Автобус ударил ГАЗель, которая столкнулась с "Ладой" и "КИА". "Ладу" от удара вынесло на пешеходную часть дороги.
В аварии пострадали водитель ГАЗели, которого увезла "скорая" в больницу.
В пассажирском автобусе пострадавших нет.
Viktors
Кристина
Анна
вася