Происшествия
53 минуты назад
Водитель «Лады» погиб в Добринском районе
16 июня на трассе Грязи-Добринка произошло ДТП в котором погиб 36-летний мужчина
Как сообщают "Добринские вести", водитель «Лада-Гранта» ехал со стороны Липецка, допустил нарушение расположения автомобиля на проезжей части и по касательной столкнулся с ехавшим навстречу ВАЗ «21154», а затем совершил лобовое столкновение с «Шевроле Авео».
Водитель «Гранты» скончался на месте ДТП еще до приезда скорой медицинской помощи. Водитель «пятнадцатой» сильно не пострадал, а водитель и пассажир Шевроле госпитализированы с различными травмами в больницу.
Фото: dobvesti.ru
Водитель «Гранты» скончался на месте ДТП еще до приезда скорой медицинской помощи. Водитель «пятнадцатой» сильно не пострадал, а водитель и пассажир Шевроле госпитализированы с различными травмами в больницу.
Фото: dobvesti.ru
Viktors
ппц