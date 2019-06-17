Происшествия

53 минуты назад

Водитель «Лады» погиб в Добринском районе

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#дтп
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Водитель «Лады» погиб в Добринском районе

16 июня на трассе Грязи-Добринка произошло ДТП в котором погиб 36-летний мужчина

Как сообщают "Добринские вести", водитель «Лада-Гранта» ехал со стороны Липецка, допустил нарушение расположения автомобиля на проезжей части и по касательной столкнулся с ехавшим навстречу ВАЗ «21154», а затем совершил лобовое столкновение с «Шевроле Авео».

Водитель «Гранты» скончался на месте ДТП еще до приезда скорой медицинской помощи. Водитель «пятнадцатой» сильно не пострадал, а водитель и пассажир Шевроле госпитализированы с различными травмами в больницу.

Фото: dobvesti.ru

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#дтп
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Комментарии (2)

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Viktors

2 минуты назад
Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- http://7.ly/moitelo
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ппц

23 минуты назад
Там дороги ппц узкие.
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