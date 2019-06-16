Происшествия

35 минут назад

Липецкие пожарные и соседи спасли пожилую женщину из горящей квартиры

2 462
#пожар #спасение #
Липецкие пожарные и соседи спасли пожилую женщину из горящей квартиры

Пожар возник в доме на Соколе

Сегодня около двух часов дня на улице 40 лет Октября загорелась квартира в доме №41.

Благодаря бдительности соседей, вызвавших пожарных, команда брандмейстеров прибыла оперативно и приступила к тушению огня. В квартире находилась пожилая женщина, которую экстренно эвакуировали. С бабушкой все в порядке.
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#пожар #спасение #

Комментарии (2)

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житель

1 минуту назад
администрация,чтоб не утилизировать покрышки из собственного гаража,скидывает их жителям,для благоустройства дворовых территорий.
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Макс

2 минуты назад
теперь бабка за ремонт не расплатится
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