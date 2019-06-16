Липецкие пожарные и соседи спасли пожилую женщину из горящей квартиры

Пожар возник в доме на Соколе

Сегодня около двух часов дня на улице 40 лет Октября загорелась квартира в доме №41.



Благодаря бдительности соседей, вызвавших пожарных, команда брандмейстеров прибыла оперативно и приступила к тушению огня. В квартире находилась пожилая женщина, которую экстренно эвакуировали. С бабушкой все в порядке.

