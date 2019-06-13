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Воспитательницу детского сада в Подмосковье обвиняют в педофилии

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Воспитательницу детского сада в Подмосковье обвиняют в педофилии

Воспитательница частного детского сада приставала в спальне к дошкольнику

Бывший председатель Общественной палаты Московской области Шота Горгадзе в эфире программы на радио «Вести FM» рассказал, что в одном из детских садов Одинцовского городского округа воспитательница частного детского садика на протяжение полутора лет надругалась над маленьким мальчиком. Адвокат утверждает, что женщина уводила ребенка в укромное место, где выполняла действия развратного характера в отношении подопечного, сообщает "Вести Подмосковья".

По версии адвоката и его доверителей, 25 апреля родители мальчика обнаружили у него болезненные гематомы и при осмотре у хирурга их сын рассказал им, что с ним произошло.

Со слов мальчика известно, что во время занятий в группе Бурцева под предлогом, что он неправильно выполнил задание, уводила его в пустую детскую спальню, где трогала его половые органы и заставляла прикасаться к ним самого ребенка. Это продолжалось дольше года. Родители обратились в Следственный комитет, который начал проверку по их заявлению.

По словам адвоката, во время проверки Бурцева объясняла свои действия тем, что подмывала ребенка.

Горгадзе прокомментировал и информацию о том, что Следственный комитет по итогам проверки отказался возбуждать уголовное дело против воспитательницы.

Директор детсада «Остров детства» Елена Семенова объявила обвинения Шоты Горгадзе и его доверителей «бездоказательными». По ее мнению, гематомы у мальчика вызваны тем, что родители «должным образом не ухаживали» за своим сыном. Воспитательница от работы не отстранена. 
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