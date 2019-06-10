В Липецке будут судить телефонного террориста

На его счету ложные сообщения о «минировании» ТРЦ «Европа» и площади Петра Великого

Прокурор Советского района г.Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении жителя областного центра, обвиняющегося в двух заведомо ложных сообщениях о готовящихся актах терроризма.



По версии следствия, 36 -летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, позвонил дежурному экстренной службы «102», сообщив о "заминировании" площади Петра Великого.



Через несколько минут он совершил повторный звонок, сообщив о "заминировании" здания ТРЦ «Европа».



В связи с поступившими сообщениями была произведена экстренная эвакуация посетителей торгового центра.



В результате силы правопорядка были необоснованно отвлечены от исполнения своих обязанностей.



В ходе следствия "шутнику" предъявлено обвинение по ч.1 ст. 207 УК РФ и ч.2 ст. 207 УК РФ.



Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения указанного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает прокуратура Липецкой области.



