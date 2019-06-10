Происшествия

12 минут назад

В Липецке будут судить телефонного террориста

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#телефонный терроризм #лже-терроризм
В Липецке будут судить телефонного террориста

На его счету ложные сообщения о «минировании» ТРЦ «Европа» и площади Петра Великого

Прокурор Советского района г.Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении   жителя областного центра, обвиняющегося  в   двух заведомо ложных сообщениях о готовящихся  актах терроризма.

По версии следствия,  36 -летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения  у себя дома, позвонил дежурному экстренной службы «102», сообщив о  "заминировании"  площади Петра Великого.

Через несколько минут он совершил повторный звонок, сообщив о "заминировании"  здания ТРЦ «Европа».

В связи с  поступившими сообщениями была произведена  экстренная эвакуация посетителей торгового центра. 

 В результате силы правопорядка были необоснованно отвлечены от исполнения своих обязанностей.

В ходе следствия "шутнику" предъявлено обвинение по ч.1 ст. 207 УК РФ и ч.2 ст. 207 УК РФ.

Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения  указанного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает прокуратура Липецкой области.

213
#телефонный терроризм #лже-терроризм

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