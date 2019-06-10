Общество

26 минут назад

Липецкие поисковики нашли останки двух красноармейцев

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#поисковики #
Липецкие поисковики нашли останки двух красноармейцев

Останки двух красноармейцев обнаружены 9 июня в окрестностях деревни Петрово Задонского района.

Ещё в мае поисковики из липецких отрядов "Неунываки" и "Заря" проводили разведку в Петрово, где по словам бывших жителей деревни во время войны были захоронены советские солдаты.

На этот раз поиски увенчались успехом. Солдаты погибли летом 1942 и хоронили их местные жители.

В планах поисковиков продолжить поиски в районе деревни Петрово, где также должно находиться госпитальное захоронение времён Великой Отечественной.
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#поисковики #

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