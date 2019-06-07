Губернатора выберут с помощью КОИБ и камер видеонаблюдения

8 сентября в день выборов главы администрации Липецкой области процесс голосования будут обеспечивать 156 электронных комплексов обработки избирательных бюллетеней. 49 КОИБ старого образца установят на всех участках Ельца. Еще 107 штук КОИБ - 2017 разместят в Липецке.



По данным избирательной комиссии Липецкой области, с помощью техники смогут проголосовать около 60 процентов липецких избирателей. Предусмотрено и видеонаблюдение с трансляцией изображения в Интернет. Камеры будут смонтированы в помещении каждой из 24 территориальных избирательных комиссий. Средствами видеосвязи также оснастят 55 УИК в районах области.



Кроме того, в связи с подготовкой к выборам главы администрации Липецкой области региональный избирком утвердил перечень и формы документов, предоставляемых кандидатами в комиссию, и сформировал рабочую группу по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов и референдумов. В состав группы вошли члены областного избиркома, представители управления Роскомнадзора по Липецкой области, областного управления информационной политики, средств массовой информации, Союза журналистов Липецкой области, а также научного сообщества.

