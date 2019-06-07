Общество

59 минут назад

Губернатора выберут с помощью КОИБ и камер видеонаблюдения

4 322
#выборы
Губернатора выберут с помощью КОИБ и камер видеонаблюдения
8 сентября в день выборов главы администрации Липецкой области процесс голосования будут обеспечивать 156 электронных комплексов обработки избирательных бюллетеней. 49 КОИБ старого образца установят на всех участках Ельца. Еще 107 штук КОИБ - 2017 разместят в Липецке.

По данным избирательной комиссии Липецкой области, с помощью техники смогут проголосовать около 60 процентов липецких избирателей. Предусмотрено и видеонаблюдение с трансляцией изображения в Интернет. Камеры будут смонтированы в помещении каждой из 24 территориальных избирательных комиссий. Средствами видеосвязи также оснастят 55 УИК в районах области.  

Кроме того, в связи с подготовкой к выборам главы администрации Липецкой области региональный избирком утвердил перечень и формы документов, предоставляемых кандидатами в комиссию, и сформировал рабочую группу по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов и референдумов. В состав группы вошли члены областного избиркома, представители управления Роскомнадзора по Липецкой области, областного управления информационной политики, средств массовой информации, Союза журналистов Липецкой области, а также научного сообщества.  
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#выборы

Комментарии (4)

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Демократия гутбай

12 минут назад
Как к власти пришла партия Единая Россия выборы стали профанацией !
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За честные выборы

24 минуты назад
Есть такое мнение что все эти электронные коибы -натуральный лохотрон ,хз кто где и как их программирует,и вообще нафиг тратиться на выборы ?так бы и сказали -Вовочка поставил смотряшим лысого-и все дела
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Карабас-Барабас

25 минут назад
Это просто праздник какой то
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народ

49 минут назад
значит, на выборы можно не ходить - нарисуют все как надо и без нас
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