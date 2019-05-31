Липецкий стрелок в 19 лет выполнил норматив мастера спорта международного класса

Александру Васильеву в Майкопе не было равных.

В клубе «Липецкий Металлург» и СШОР №13 зажгли очередную «звездочку» российской стрельбы: 19-летний Александр Васильев (на фото) выиграл Всероссийские соревнования в Майкопе и при этом выполнил норматив мастера спорта международного класса.

Дело не только в победе, но и в том, как уверенно выступал наш спортсмен, ни оставив ни малейшего шанса никому из трех десятков конкурентов.

В стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на предварительной стадии он выбил 627,9 балла, опередив ближайшего преследователя на целых 5 очков.

В основных соревнованиях результат Александра – 624,6 очков, что тоже на 5 очков больше, чем у лучшего из соперников. Наконец, в финале Васильев выбил 247,7 очков – на 2,8 больше, чем у «серебряного» призера.

Подготовила новоиспеченного МСМК Наталья Демина, одна из лучших тренеров знаменитой липецкой «кузницы кадров» мастеров пулевой и стендовой стрельбы для сборной России.