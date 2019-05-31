Спорт

сегодня, 11:18

Липецкий стрелок в 19 лет выполнил норматив мастера спорта международного класса

217
#Пулевая стрельба #мсмк #Александр Васильев #СШОР №13 #"Липецкий Металлург".
Липецкий стрелок в 19 лет выполнил норматив мастера спорта международного класса

Александру Васильеву в Майкопе не было равных.

В клубе «Липецкий Металлург» и СШОР №13 зажгли очередную «звездочку» российской стрельбы: 19-летний Александр Васильев (на фото) выиграл Всероссийские соревнования в Майкопе и при этом выполнил норматив мастера спорта международного класса.

Дело не только в победе, но и в том, как уверенно выступал наш спортсмен, ни оставив ни малейшего шанса никому из трех десятков конкурентов.

В стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на предварительной стадии он выбил 627,9 балла, опередив ближайшего преследователя на целых 5 очков.

В основных соревнованиях результат Александра – 624,6 очков, что тоже на 5 очков больше, чем у лучшего из соперников. Наконец, в финале Васильев выбил 247,7 очков – на 2,8 больше, чем у «серебряного» призера.

Подготовила новоиспеченного МСМК Наталья Демина, одна из лучших тренеров знаменитой липецкой «кузницы кадров» мастеров пулевой и стендовой стрельбы для сборной России.

217
#Пулевая стрельба #мсмк #Александр Васильев #СШОР №13 #"Липецкий Металлург".

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Легкая атлетика: на пьедестале только те липчане, кто покинул малую родину
#Легкая атлетика #Строкова #Огарков
1
Легкая атлетика: на пьедестале только те липчане, кто покинул малую родину

сегодня, 10:58

Спорт
Дела ФК «Елец» все хуже: безвыигрышная серия достигла уже 3-х матчей
#Футбол #ФК "Елец"
3
Дела ФК «Елец» все хуже: безвыигрышная серия достигла уже 3-х матчей

вчера, 17:15

Спорт
«Стальная команда» выиграла «обрусевший» этап Кубка Европы (ФОТО)
#Парусный спорт #"Стальная команда"
1
«Стальная команда» выиграла «обрусевший» этап Кубка Европы (ФОТО)

вчера, 16:47

Спорт
Ежегодный велопарад собрал около 2000 участников
#велопарад #спорт
Ежегодный велопарад собрал около 2000 участников

вчера, 09:00

Общество
В споре «железных людей» в Липецке рекорды ставила даже 56-летняя дама (ФОТО)
#Силовое троеборье #пауэрлифтинг #жим лежа
7
В споре «железных людей» в Липецке рекорды ставила даже 56-летняя дама (ФОТО)

29.05.2019 18:41

Спорт
Липчанин выиграл полупрофессиональный бой у чемпиона Азии по тайскому боксу (ФОТО)
#Тайский бокс
5
Липчанин выиграл полупрофессиональный бой у чемпиона Азии по тайскому боксу (ФОТО)

29.05.2019 13:35

Спорт