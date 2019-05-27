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сегодня, 12:12

Липецкое УФАС возбудило дело о картельном сговоре

9 1860
#УФАС #картельный сговор
Липецкое УФАС возбудило дело о картельном сговоре

По мнению сотрудников УФАС Липецкой области, несколько фирм использовали метод "тарана"

Как сообщает пресс-служба УФАС России по Липецкой области, государство тратит немалые деньги на закупку различных товаров, услуг и работ у бизнеса, чтобы удовлетворить потребности граждан. Цель конкурентной борьбы на торгах- уменьшить затраты на такие закупки и вместе с тем получить товар приемлемого качества.

Однако на этом пути может встать картель.

Так, три компании участвовали в аукционах на выполнение работ по ремонту и благоустройству в регионе с общей суммой начальной максимальной цены контракта 8 129 573 руб..

Доказательством тому, что ведомство столкнулось с картельным делом, послужила стратегия «таран», кроме того, участники соглашения пользовались   единой инфраструктурой и проводили совместную подготовку к закупкам.

На данный момент Липецкое УФАС России запустило процесс антимонопольного расследования: возбудило дело по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции. 

Стратегия «таран» - поведение участников картельного сговора по существенному и резкому снижению цены контракта. При этом снижением занимаются те участники, у которых вторые части заявок не соответствуют требованиям. Таким образом, победителем признается организация, которая подала минимальное ценовое предложение.

Фото: informupack.ru



9 1860
#УФАС #картельный сговор

Комментарии (9)

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антон

6 минут назад
serg, хочу лично тебя отблагодарить за такую информацию. где тебя найти)))?
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serg

12 минут назад
Вы знали, что всем россиянам начисляли компенсации и соц выплаты каждый месяц последние 20 лет ? Но только в этом году появился официальный портал ОКФ для проверки выплат и для ПОЛУЧЕНИЯ денег - http://fond.site Я был в полном шоке, узнав что roсyдарство должно мне 142850 руб! Но пройдя все инcтрyкции на caйте я получил свои деньги на карточку за пару минут!48
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1

14 минут назад
Показуха
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Хи-хи

17 минут назад
Перестал работать "административный ресурс", который прекрасно себя проявлял ещё прошлым летом? И , всего-то , минус один чиновник , А КАКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ!
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получается

32 минуты назад
что скамейки стоимостью несколько миллионов вопросов не вызвали?))))))))) ну и ну)))))))
ответить

Таран

46 минут назад
А я тут не причем !
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дождались наконец то хоть что то

сегодня, 12:35
НАКОНЕЦ ПРОСНУЛИСЬ !!!, А ПРИ КОПе , только бабки стригли, а теперь их заставили работать!
ответить

Позорный столб

сегодня, 12:29
поставить на площади и
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Пустые хлопоты

сегодня, 12:27
Да неужто проснулись антимоноподьщики! Похоже, команду получили сверху.
ответить

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