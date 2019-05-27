Происшествия
сегодня, 12:12
Липецкое УФАС возбудило дело о картельном сговоре
9 1860
По мнению сотрудников УФАС Липецкой области, несколько фирм использовали метод "тарана"
Как сообщает пресс-служба УФАС России по Липецкой области, государство тратит немалые деньги на закупку различных товаров, услуг и работ у бизнеса, чтобы удовлетворить потребности граждан. Цель конкурентной борьбы на торгах- уменьшить затраты на такие закупки и вместе с тем получить товар приемлемого качества.
Однако на этом пути может встать картель.
Так, три компании участвовали в аукционах на выполнение работ по ремонту и благоустройству в регионе с общей суммой начальной максимальной цены контракта 8 129 573 руб..
Доказательством тому, что ведомство столкнулось с картельным делом, послужила стратегия «таран», кроме того, участники соглашения пользовались единой инфраструктурой и проводили совместную подготовку к закупкам.
На данный момент Липецкое УФАС России запустило процесс антимонопольного расследования: возбудило дело по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции.
Стратегия «таран» - поведение участников картельного сговора по существенному и резкому снижению цены контракта. При этом снижением занимаются те участники, у которых вторые части заявок не соответствуют требованиям. Таким образом, победителем признается организация, которая подала минимальное ценовое предложение.
Фото: informupack.ru
Однако на этом пути может встать картель.
Так, три компании участвовали в аукционах на выполнение работ по ремонту и благоустройству в регионе с общей суммой начальной максимальной цены контракта 8 129 573 руб..
Доказательством тому, что ведомство столкнулось с картельным делом, послужила стратегия «таран», кроме того, участники соглашения пользовались единой инфраструктурой и проводили совместную подготовку к закупкам.
На данный момент Липецкое УФАС России запустило процесс антимонопольного расследования: возбудило дело по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции.
Стратегия «таран» - поведение участников картельного сговора по существенному и резкому снижению цены контракта. При этом снижением занимаются те участники, у которых вторые части заявок не соответствуют требованиям. Таким образом, победителем признается организация, которая подала минимальное ценовое предложение.
Фото: informupack.ru
9 1860
антон
serg
1
Хи-хи
получается
Таран
дождались наконец то хоть что то
Позорный столб
Пустые хлопоты